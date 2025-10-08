Мільярдер і співзасновник фінтех-компанії Revolut Микола Сторонський офіційно змінив місце податкового резидентства з Великої Британії на Об’єднані Арабські Емірати. Це сталося на тлі змін у британському податковому законодавстві та очікування Revolut на повноцінну банківську ліцензію у Сполученому королівстві, пише FT.
Деталі
- Сторонський оновив дані своєї сімейної компанії, вказавши нове місце проживання – ОАЕ, свідчать документи, подані до британського корпоративного реєстру Companies House.
- Мільярдер залишається найбільшим акціонером і гендиректором Revolut, а також зберігає житло у Великій Британії, де, за словами співрозмовників видання, і надалі часто буватиме.
- Перехід Сторонського до більш сприятливої податкової юрисдикції збігся з ліквідацією у Великій Британії режиму non-dom, який дозволяв нерезидентам уникати сплати податків із доходів, отриманих за кордоном. Через це з країни вже виїхала низка заможних осіб.
- Крім того, ця подія відбулася на тлі розширення діяльності Revolut у регіоні. Минулого місяця фінтех отримав попереднє схвалення від Центрального банку ОАЕ на запуск своїх послуг у країні та найняв Амбарін Мусу, колишню CEO фінансового застосунку Yabi, для розвитку бізнесу на Близькому Сході.
- Компанія планує розширити штат у регіоні та розглядає можливість придбання місцевого банку.
Контекст
Сторонський, який народився у Росії, відмовився від російського громадянства після повномасштабного вторгнення в Україну. Він заснував Revolut у 2015 році в Лондоні разом із українцем Владом Яценком.
Сьогодні компанія має понад 65 млн користувачів у світі та оцінюється у $75 млрд. За даними FT, якщо оцінка Revolut сягне $150 млрд, Сторонський може отримати багатомільярдну винагороду.
Минулого року Revolut нарешті отримала банківську ліцензію у Великій Британії після тривалих перемовин із Банком Англії, але наразі перебуває у «мобілізаційній фазі», що обмежує її діяльність.
Міністерка фінансів Рейчел Рівз навіть намагалася організувати зустріч між Revolut і Банком Англії для розблокування процесу повноцінного банківського ліцензування, але отримала відмову від голови регулятора Ендрю Бейлі, який послався на необхідність зберігати незалежність регулятора.
Компанія повідомила про £3,1 млрд ($4,1 млрд) загального доходу за 2024 рік. За результатами другого кварталу 2025 року Revolut збільшила доходи на 46% до 1,01 млрд фунтів стерлінгів ($1,4 млрд).
