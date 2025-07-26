Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключові факти
- «Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві – як стягнення за борги його власника», – повідомив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.
- За його словами, операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.
- Компанія «Три О» заборгувала двом банкам $600 млн, писав Forbes у березні 2025-го. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Контекст
Держбанки розпочали підготовку до стягнення багатофункціонального комплексу Gulliver у листопаді 2024 року, у березні 2025-го стартувала процедура стягнення, писав Forbes.
Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу є компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.
Gulliver арештували у квітні 2024 року за несплату податків на суму 145,8 млн грн і в червні передали АРМА. Агентство двічі шукало управителів для комплексу.
Якщо Gulliver стягнуть, банки його продадуть, розповідав Forbes співрозмовник в Укрексімбанку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.