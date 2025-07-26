Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза.

Ключові факти

«Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві – як стягнення за борги його власника», – повідомив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.

За його словами, операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

Компанія «Три О» заборгувала двом банкам $600 млн, писав Forbes у березні 2025-го. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів ( АРМА ).

Контекст

Держбанки розпочали підготовку до стягнення багатофункціонального комплексу Gulliver у листопаді 2024 року, у березні 2025-го стартувала процедура стягнення, писав Forbes.

Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу є компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка.

Gulliver арештували у квітні 2024 року за несплату податків на суму 145,8 млн грн і в червні передали АРМА. Агентство двічі шукало управителів для комплексу.

Якщо Gulliver стягнуть, банки його продадуть, розповідав Forbes співрозмовник в Укрексімбанку.