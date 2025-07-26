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Банки-кредитори забрали київський ТРЦ Gulliver за борги

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Gulliver Київ ТРЦ БЦ /надано пресслужбою ТРЦ Gulliver

Загальна площа багатофункціонального комплексу Gulliver – понад 150 000 кв. м. Він складається з бізнес-центру, що має дві вежі, та 10-поверхового торгово-розважального центру. Фото надано пресслужбою ТРЦ Gulliver

Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на члена наглядової ради Укрексімбанку Олександра Бевза.

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Ключові факти

  • «Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві – як стягнення за борги його власника», – повідомив член наглядової ради Укрексімбанку Олександр Бевз.
  • За його словами, операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.
  • Компанія «Три О» заборгувала двом банкам $600 млн, писав Forbes у березні 2025-го. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Контекст

Держбанки розпочали підготовку до стягнення багатофункціонального комплексу Gulliver у листопаді 2024 року, у березні 2025-го стартувала процедура стягнення, писав Forbes.

Власником комплексу вважають Віктора Поліщука. Він надав особисту поруку за кредитом, розповідали Forbes двоє співрозмовників з Ощадбанку та НБУ. Також Поліщук особисто вів переговори про реструктуризацію у 2020-му, повідомив Forbes на правах анонімності менеджер одного з держбанків. Хоча офіційно власником активу є компанія «Три О» В’ячеслава Ігнатенка. 

Gulliver арештували у квітні 2024 року за несплату податків на суму 145,8 млн грн і в червні передали АРМА. Агентство двічі шукало управителів для комплексу.

Якщо Gulliver стягнуть, банки його продадуть, розповідав Forbes співрозмовник в Укрексімбанку. 

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