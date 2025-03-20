АРМА відхилило пропозиції від всіх трьох компаній у конкурсі на управителя ТРЦ «Гулівер»

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) відхилило кандидатури всіх трьох компаній, які брали участь у конкурсі на управління ТРЦ «Гулівер». Про це повідомила пресслужба АРМА 20 березня.

Ключові факти

20 березня 2025 року АРМА розглянуло документи ТОВ «Алакор Сіті», за результатами чого відхилила пропозицію компанії. До цього АРМА відхилила пропозиції ТОВ «БК «Міленіум» та Консорціуму «Управляюча компанія «Еспланада».

АРМА готове до оголошення нового конкурсу. «Нацагентство категорично не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів субʼєктів, повʼязаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією», – зазначили у пресслужбі АРМА.

Контекст

10 січня 2025 року в аукціоні з відбору управителя ТРЦ Gulliver перемогла компанія «БК Міленіум». Її пропозиція стала найнижчою серед учасників конкурсу – 0,15% від щомісячного доходу «Гуліверу» в якості плати за управління. Ця ставка аномально знизилася в 200 разів під час конкурсу, йшлося в письмовій відповіді пресслужби Укрексімбанку, який надавав кредит для добудови «Гуліверу».

ТОВ «БК «Міленіум» було створено у грудні 2017 року. За декілька місяців власником компанії став Володимир Мєчов, а за два роки – вона змінила місце реєстрації на адресу «Гулівера»: площа Спортивна, 1А, 32-й поверх, свідчать дані YouControl.

Володимир Мєчов був одним із головних консультантів напряму «безпека» ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, писало BBC Україна в листопаді 2022 року. Він володіє 33% ТОВ «Альфа Буд Груп», яке займається будівництвом споруд, і є головою громадської організації «Українська асоціація вендінгу».

«Я не мав і не маю жодних зв’язків із Віктором Поліщуком», – написав 13 січня на своїй Facebook-сторінці власник ТОВ «БК «Міленіум» Володимир Мєчов після журналістського розслідування hromadske.

Співзасновник Консорціуму «Управляюча компанія «Еспланада» – ТОВ «Житло Уют Сервіс», власницею якого до 8 березня 2024 року була Ганна Богуш. На 14 січня 2025 року вона є власницею вищезгаданого ТОВ «Альянс Новобуд», пов’язаного з Поліщуком і Різвою.

Третя компанія-учасниця аукціону – ТОВ «Алакор Сіті». Вона належить сину Андрія Адамовського Дмитру. Він також володіє столичним ТРЦ Art Mall, а сам Андрій Адамовський до 2014 року був співвласником ТРЦ Sky Mall у Києві.