За результатом другого конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер» в центрі Києва найбільш вигідну економічну пропозицію зробило ТОВ «БК «Міленіум», повідомляє АРМА із посиланям на дані системи Prozorro. Загалом у відборі було три учасники.

Деталі

«БК «Міленіум» вже брало участь у минулому конкурсі, але тоді його кандидатура була відхилена через порушення антикорупційного законодавства.

Другий учасник – ПП «Лімекс Експрес Київ». Третій – ТОВ «Алакор Сіті»: його кандидатуру теж було відхилено під час минулого конкурсу, через те що бенефіціаром компанії був резидент РФ.

АРМА заявило, що не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або повʼязані з РФ.

Агентство вже проводить перевірку тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та Росії, йдеться у повідомленні.

Контекст

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся перший аукціон з обрання управителя для одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва – ТРЦ «Гулівер». Переможцем стала компанія ТОВ «БК Міленіум», яка запропонувала найнижчу ставку за управління – лише 0,15% від виторгу комплексу. Розслідування видання hromadske виявило можливий звʼязок переможця аукціону з колишнім власником ТРЦ «Гулівер», Віктором Поліщуком. Зрештою АРМА відхилило кандидатури всіх трьох компаній, які брали участь у конкурсі.

Що далі чекає на один із найбільших і найдорожчих торгових центрів країни, читайте в матеріалі Forbes.