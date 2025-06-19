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Другий конкурс на управління ТРЦ «Гулівер» виграло ТОВ «БК «Міленіум». Раніше АРМА відхилило його кандидатуру

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

За результатом другого конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер» в центрі Києва найбільш вигідну економічну пропозицію зробило ТОВ «БК «Міленіум», повідомляє АРМА із посиланям на дані системи Prozorro. Загалом у відборі було три учасники.

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Деталі

  • «БК «Міленіум» вже брало участь у минулому конкурсі, але тоді його кандидатура була відхилена через порушення антикорупційного законодавства. 
  • Другий учасник – ПП «Лімекс Експрес Київ». Третій – ТОВ «Алакор Сіті»: його кандидатуру теж було відхилено під час минулого конкурсу, через те що бенефіціаром компанії був резидент РФ.
  • АРМА заявило, що не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або повʼязані з РФ.
  • Агентство вже проводить перевірку тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та Росії, йдеться у повідомленні. 

Контекст

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся перший аукціон з обрання управителя для одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва – ТРЦ «Гулівер». Переможцем стала компанія ТОВ «БК Міленіум», яка запропонувала найнижчу ставку за управління – лише 0,15% від виторгу комплексу. Розслідування видання hromadske виявило можливий звʼязок переможця аукціону з колишнім власником ТРЦ «Гулівер», Віктором Поліщуком. Зрештою АРМА відхилило кандидатури всіх трьох компаній, які брали участь у конкурсі.

Що далі чекає на один із найбільших і найдорожчих торгових центрів країни, читайте в матеріалі Forbes.

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