За результатом другого конкурсу на відбір управителя ТРЦ «Гулівер» в центрі Києва найбільш вигідну економічну пропозицію зробило ТОВ «БК «Міленіум», повідомляє АРМА із посиланям на дані системи Prozorro. Загалом у відборі було три учасники.
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Деталі
- «БК «Міленіум» вже брало участь у минулому конкурсі, але тоді його кандидатура була відхилена через порушення антикорупційного законодавства.
- Другий учасник – ПП «Лімекс Експрес Київ». Третій – ТОВ «Алакор Сіті»: його кандидатуру теж було відхилено під час минулого конкурсу, через те що бенефіціаром компанії був резидент РФ.
- АРМА заявило, що не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або повʼязані з РФ.
- Агентство вже проводить перевірку тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та Росії, йдеться у повідомленні.
Контекст
10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся перший аукціон з обрання управителя для одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва – ТРЦ «Гулівер». Переможцем стала компанія ТОВ «БК Міленіум», яка запропонувала найнижчу ставку за управління – лише 0,15% від виторгу комплексу. Розслідування видання hromadske виявило можливий звʼязок переможця аукціону з колишнім власником ТРЦ «Гулівер», Віктором Поліщуком. Зрештою АРМА відхилило кандидатури всіх трьох компаній, які брали участь у конкурсі.
Що далі чекає на один із найбільших і найдорожчих торгових центрів країни, читайте в матеріалі Forbes.
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