Платоспроможні банки за девʼять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% вище показника за аналогічний період попереднього року, повідомляє пресслужба НБУ. Активне кредитування стало ключовим чинником підтримки прибутковості банків.

Деталі

Дохідність активів у ІІІ кварталі зросла передусім за рахунок збільшення в структурі активів банків частки кредитів, дохідність яких вища порівняно з іншими видами активів. Частка процентних доходів від кредитів у процентних доходах збільшилася до близько 48%.

Дещо збільшилася і дохідність вкладень в ОВДП. Вартість фондування залишалася стабільною. Тож чиста процентна маржа зросла до 7,8%, а чистий процентний дохід збільшився на 16,6% у річному вимірі.

Також тривало зростання чистого комісійного доходу – показник за третій квартал збільшився на 8,1% у річному вимірі. Попри деяке зниження операційних витрат, порівняно з попереднім кварталом вони були вищими, ніж в аналогічному періоді минулого року. Тож показник операційної ефективності – співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) – за рік дещо погіршився, однак залишився у середньому на низькому рівні четвертий рік поспіль – 40,0%.

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за дев’ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 4,1%. Відрахування в резерви другий рік поспіль залишаються помірними.

Порівняно з попереднім кварталом прибуток у третьому кварталі дещо скоротився – на 0,3%.

Отриманий прибуток підтримує капітал банків і тим самим потенціал банків до кредитування. Запаси капіталу в банківській системі загалом достатні, що засвідчила цьогорічна оцінка стійкості банків, однак окремі фінансові установи виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації.

Викликом для банків може стати запровадження підвищеного податку на прибуток за ставкою 50% у 2026 році, зазначають у Нацбанку.

Контекст

За 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку. В першому кварталі цього року банки отримали 40 млрд грн чистого прибутку.

21 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №14097 про внесення змін до Податкового кодексу, яким передбачається підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% у 2026 році. Подібна ставка вже діяла у 2023 та 2024 роках, тому це рішення – не нове.

Основна причина підвищення податку – значні прибутки банків під час повномасштабної війни, отримані переважно від операцій із державними активами, такими як облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитні сертифікати Національного банку України.

Ще одна мета законопроєкту – додаткові джерела фінансування держбюджету. Підвищення податку може принести до держбюджету до 30 млрд грн, оцінював Гетманцев. Проте в Національному банку не поділяють цього оптимізму, вважаючи, що надходження будуть меншими. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив: «Непропорційне податкове навантаження може призвести до податкового арбітражу та тінізації одного з найпрозоріших секторів економіки».

У 2023-му НБУ підтримував підвищення податку, однак у 2024-му виступив проти, аргументуючи це поступовим поверненням банківського сектору до нормального функціонування. «Наразі вважаємо цю ініціативу небезпечною», – додав Пишний. Детальніше про потенційні надходження до бюджету та можливі наслідки цього рішення читайте в матеріалі Forbes.