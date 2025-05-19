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Повернення до «довоєнної» структури. Банки отримали 40 млрд грн чистого прибутку в першому кварталі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Платоспроможні банки в першому кварталі 2025 року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки, повідомляє пресслужба НБУ 19 травня. За даними регулятора, прибуток банків поступово повертається до «довоєнної» структури. Для порівняння: у січні – березні 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку, тобто обсяг знизився на 1,2% у річному вираженні.

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Ключові факти

  • Протягом першого кварталу цього року кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви.
  • За перший квартал чистий процентний дохід збільшився на 13,7% в річному вимірі, попри незначне звуження процентної маржі до 7,4%, яке відбулося внаслідок зростання вартості зобов’язань передусім у корпоративному сегменті. Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою.
  • Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% у річному вимірі насамперед завдяки збільшенню доходу від обслуговування платіжних операцій. Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу в І кварталі.
  • З огляду на скорочення всіх основних складових операційних витрат операційна ефективність банків зросла. Операційно збитковими за квартал були 11 банків з 60.
  • Достатність капіталу банків упродовж першого кварталу знижувалася через відображення банками підвищеного податку на прибуток.

Контекст

Згідно з уточненими даними за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

За 2023 рік банки отримали 83 млрд грн чистого прибутку після нарахування 77 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

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