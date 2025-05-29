Керівники провідних банків і небанківських фінансових установ України висловили позитивні оцінки щодо поточного стану та стійкості фінансового сектору, оцінивши стан справ найліпше із 2021 року. Про це йдеться у результатах травневого «Опитування про системні ризики фінансового сектору», опублікованих пресслужбою НБУ 29 травня.

Деталі

Майже половина учасників опитування оцінила стан сектору як добрий або дуже добрий, що є найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Більшість респондентів зазначили, що за останні пів року стан фінансового сектору залишився стабільним, а три чверті прогнозують збереження цієї стабільності протягом наступних шести місяців.

Дещо менше половини керівників оцінили загальний рівень ризику в секторі як середній. Частка тих, хто вважав ризики дуже високими, зменшилася, що свідчить про зростання оптимістичних настроїв.

Загалом рівень ризику у фінансовому секторі оцінено як помірно високий із незначним покращенням порівняно з попереднім опитуванням.

Починаючи з листопада 2022 року, більшість респондентів вважають стійкість фінансового сектору до значних негативних подій середньою або високою.

Головним джерелом системних ризиків, за оцінками фінансових установ, залишається війна з Росією. Водночас значно зріс ризик шахрайства та кіберзагроз, який посів друге місце, піднявшись на чотири позиції порівняно з листопадом 2024 року.

Ризики, пов’язані з якістю людського капіталу, увійшли до п’ятірки ключових загроз, піднявшись на одну позицію з листопада 2024 року. Натомість ризики, пов’язані з діяльністю правоохоронних органів, судової системи, загальним рівнем корупції, якістю законодавства та політичною і соціальною ситуацією, суттєво знизилися.

Чверть опитаних зазначила, що схильність фінансових установ до ризику зростає вже третє опитування поспіль, хоча дві третини респондентів повідомили, що їхній ризик-апетит залишається незмінним.

Контекст

Опитування щодо системних ризиків фінансового сектору, яке проводить Національний банк України двічі на рік, аналізує оцінки найбільших банків і небанківських фінансових установ стосовно поточних і потенційних ризиків. Його результати відображають бачення топменеджерів щодо стану фінансового сектору за попередні шість місяців та їхні прогнози на наступне півріччя.

Опитування проходило з 6 до 21 травня 2025 року за участю керівників 22 банків, 10 страхових компаній та двох інвестиційних фірм. Результати не враховували розмір установ чи їхню ринкову частку – усі відповіді мали однакову вагу.