Байден доручив Пентагону збільшити постачання зброї Україні після ракетної атаки РФ на Різдво

Президент США Джо Байден дав доручення Міністерству оборони продовжувати нарощувати постачання зброї в Україну після ракетного обстрілу на Різдво, йдеться у його заяві , оприлюдненій на сайті Білого дому. Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня були пошкоджені енергообʼєкти і вводились графіки відключення світла

Ключові факти

За словами Байдена, вранці на Різдво Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українським містам та критично важливій енергетичній інфраструктурі з метою відрізати населенню доступ до тепла та електрики взимку та поставити під загрозу безпеку мережі.

«Дозвольте мені прояснити: український народ заслуговує на те, щоб жити у мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають продовжувати підтримувати Україну, поки вона не здобуде перемогу над агресією Росії», – наголосив президент США.

За його словами, за останні місяці США поставили Україні сотні ракет ППО і «ще більше на підході».

«Я доручив Міністерству оборони продовжити нарощувати постачання зброї в Україну, і США продовжать невпинно працювати над зміцненням позицій України щодо її захисту від російських військ», – сказав Байден.

Контекст

У ніч на 25 грудня Росія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом було виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей, вдалося збити 113 цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, 54 ударні БпЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Ця масована ракетно-дронова атака на об’єкти енергетики стала вже 13-тою від початку року. Внаслідок пошкоджень — вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

У ніч на 26 грудня Росія атакувала Україну 31-м ударним БпЛА «Shahed» і безпілотниками інших типів, підтверджено збиття 20-ти дронів.