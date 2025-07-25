США нададуть Україні військову допомогу на $330 млн, що включає засоби протиповітряної оборони та обслуговування гаубиць M109. Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США 24 липня.

Деталі

Пакет ППО, вартістю $180 млн, охоплює модифікації, технічне обслуговування, запчастини, витратні матеріали, підтримку ремонту, а також навчання персоналу й обладнання для навчань.

Допомога для обслуговування самохідних гаубиць M109, оцінена в $150 млн, включає засоби для технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту.

У повідомленнях наголошують, що ця допомога не вплине на обороноздатність США.

Контекст

З 1 липня США тимчасово зупинили постачання частини озброєнь Україні через необхідність внутрішнього аудиту. Це рішення викликало різку критику з боку демократів і деяких республіканців. В Україні зазначили, що пауза в постачаннях може серйозно послабити її оборонні можливості. 3 липня президент США Дональд Трамп заявив, що постачання зброї Україні не припиняються повністю.

Після телефонної розмови з Трампом у п’ятницю президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо поглиблення співпраці в галузі протиповітряної оборони, спільного виробництва озброєнь, інвестицій та закупівель.

США вже відновили постачання 155-мм артилерійських боєприпасів і реактивних снарядів GMLRS. Крім того, Трамп пообіцяв розглянути можливість передачі Україні додаткового комплексу ППО Patriot.

10 липня Reuters, посилаючись на два джерела, повідомило, що Трамп планує надати Україні військову допомогу на суму близько $300 млн, використовуючи президентські повноваження, як це робив Джо Байден. Ця процедура дозволяє президенту США в екстрених випадках самостійно скорочувати запаси армії для підтримки союзників. Пакет включатиме ракети для систем ППО Patriot і ракети середньої дальності. Наразі адміністрація Трампа використовувала для України лише зброю, схвалену Байденом. Для подальшої підтримки української армії уряд США має $3,86 млрд, раніше затверджених Конгресом.