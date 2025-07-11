Президент США Дональд Трамп виділить Україні пакет військової допомоги, скориставшись президентськими повноваженнями, як це робив Джо Байден, пише Reuters з посиланням на два джерела. Це відбудеться вперше після повернення його в Білий дім. Очікується, що зброя від США надходитиме за новою схемою.

Деталі

Йдеться про процедуру, яка дозволяє президенту США в екстреній ситуації приймати особисте рішення і скорочувати запаси армії США для допомоги союзникам.

Розмір пакета допомоги може скласти приблизно $300 млн, уточнив один із співрозмовників. До нього увійдуть ракети для систем ППО Patriot та ракети середньої дальності. Остаточний список зброї ще не затверджений.

Своєю чергою Трамп заявив про нову схему надання зброї Україні. «Ми поставляємо зброю НАТО, і НАТО платить за цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, яку ми відправляємо, йде в НАТО, а потім в Україну», – сказав Трамп, якого цитує NBC News. За його словами, така угода була досягнута на саміті альянсу в червні.

Трамп також анонсував «важливу заяву» щодо Росії, яку зробить у понеділок, але не став вдаватися до подробиць. «Я розчарований у Росії. Подивимося, що відбудеться в найближчі пару тижнів. У понеділок буде зроблена важлива заява щодо Росії», – сказав президент США.

Контекст

Досі адміністрація Трампа відправляла Україні зброю, поставки якого були схвалені Байденом. Уряду США для допомоги українській армії залишилося $3,86 млрд, які були узгоджені з конгресом.

З 1 липня США призупинили постачання частини зброї Україні, пояснивши це потребою у внутрішньому аудиті. Цей крок викликав різку критику з боку демократів і деяких республіканців. В Україні ж попереджали, що пауза в постачаннях може серйозно обмежити її оборонні спроможності. 3 липня Трамп наголосив, що постачання зброї Україні не припиняється повністю.

Після телефонної розмови з Трампом минулої пʼятниці президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися працювати над розширенням можливостей ППО та кооперацією у спільному виробництві озброєння, інвестиціях і закупівлях.

США вже відновили поставки 155-мм артилерійських боєприпасів і реактивних снарядів GMLRS. Крім того, Трамп пообіцяв подумати над відправкою в Україну додаткового комплексу ППО Patriot.

США надали Україні військової допомоги на $66,9 млрд із моменту вторгнення Росії в 2022 році, згідно з листом Держдепу від березня 2025 року.