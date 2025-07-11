Президент США Дональд Трамп виділить Україні пакет військової допомоги, скориставшись президентськими повноваженнями, як це робив Джо Байден, пише Reuters з посиланням на два джерела. Це відбудеться вперше після повернення його в Білий дім. Очікується, що зброя від США надходитиме за новою схемою.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Йдеться про процедуру, яка дозволяє президенту США в екстреній ситуації приймати особисте рішення і скорочувати запаси армії США для допомоги союзникам.
- Розмір пакета допомоги може скласти приблизно $300 млн, уточнив один із співрозмовників. До нього увійдуть ракети для систем ППО Patriot та ракети середньої дальності. Остаточний список зброї ще не затверджений.
- Своєю чергою Трамп заявив про нову схему надання зброї Україні. «Ми поставляємо зброю НАТО, і НАТО платить за цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, яку ми відправляємо, йде в НАТО, а потім в Україну», – сказав Трамп, якого цитує NBC News. За його словами, така угода була досягнута на саміті альянсу в червні.
- Трамп також анонсував «важливу заяву» щодо Росії, яку зробить у понеділок, але не став вдаватися до подробиць. «Я розчарований у Росії. Подивимося, що відбудеться в найближчі пару тижнів. У понеділок буде зроблена важлива заява щодо Росії», – сказав президент США.
Контекст
Досі адміністрація Трампа відправляла Україні зброю, поставки якого були схвалені Байденом. Уряду США для допомоги українській армії залишилося $3,86 млрд, які були узгоджені з конгресом.
З 1 липня США призупинили постачання частини зброї Україні, пояснивши це потребою у внутрішньому аудиті. Цей крок викликав різку критику з боку демократів і деяких республіканців. В Україні ж попереджали, що пауза в постачаннях може серйозно обмежити її оборонні спроможності. 3 липня Трамп наголосив, що постачання зброї Україні не припиняється повністю.
Після телефонної розмови з Трампом минулої пʼятниці президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися працювати над розширенням можливостей ППО та кооперацією у спільному виробництві озброєння, інвестиціях і закупівлях.
США вже відновили поставки 155-мм артилерійських боєприпасів і реактивних снарядів GMLRS. Крім того, Трамп пообіцяв подумати над відправкою в Україну додаткового комплексу ППО Patriot.
США надали Україні військової допомоги на $66,9 млрд із моменту вторгнення Росії в 2022 році, згідно з листом Держдепу від березня 2025 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.