Найбільший данський виробник оборонної та аерокосмічної продукції Terma A/S відрив представництво в Україні. Про це повідомила гендиректорка компанії Генрієтта Тюгесен на зустрічі із заступником міністра оборони з питань розвитку авіації України Олександром Козенко, йдеться у пресрелізі Міноборони від 17 вересня.

Деталі

Офіційно представництво Terma A/S відкрила у Києві 12 вересня, свідчить інформація на сайті компанії. У заході взяли участь вище керівництво компанії та українські урядовці на чолі з премʼєркою Юлією Свириденко.

«Це більше, ніж постачання передових систем – це про те, щоб стояти пліч-о-пліч з Україною у визначальний момент історії. Створюючи постійну присутність у Києві, ми надсилаємо чіткий сигнал: Terma тут надовго», – сказала Тюгесен на відкритті представництва.

Юлія Свириденко спілкується з Генрієттою Тюгесен на відкритті представництва компанії Terma A/S в Києві 12 вересня 2025 року

На зустрічі в Міноборони сторони обговорили напрямки співпраці, зокрема: досвід та перспективи інтеграції обладнання виробництва Terma A/S в наявний парк літаків Повітряних сил ЗСУ; удосконалення авіаційних систем та засобів виявлення, попередження і протидії із застосуванням рішень данської компанії.

Україна запропонувала керівництву TERMA A/S взяти участь в перспективних проєктах вітчизняного військового та цивільного літакобудування.

Представники Terma A/S на зустрічі в Міноборони України Фото пресслужба Міноборони

Контекст

Terma A/S – це найбільший данський виробник оборонної та аерокосмічної продукції з понад 2000 співробітників по всьому світу. Компанія пропонує радарні системи, авіоніку та космічну електроніку. Штаб-квартира Terma розташована в місті Люструп, Данія.

Terma A/S постачає компоненти для винищувачів F-16, зокрема пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад. Саме цією системою могли бути оснащені F-16, передані Україні союзниками з ЄС, писав Мілітарний.

За результатами 2024-25 фінансового року (з 1 березня 2024 по 28 лютого 2025) виторг Terma A/S досяг 2,8 млрд данських крон ($429,5 млн. Це на 9% більше порівняно з попереднім фінансовим роком (2023/24). Зростання виторгу відображає розширення виробництва, зокрема для програми F-35, та стратегічні інвестиції, включаючи підтримку від пенсійного фонду ATP.

Данія залишається одним із найактивніших партнерів України з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Як держава-член НАТО та ЄС, вона надає багаторівневу підтримку – військову, фінансову, гуманітарну та цивільну.

На серпень 2025 року загальна сума допомоги Україні з боку Данії перевищувала €9 млрд на оборонні потреби та близько €867 млн – на цивільні проєкти.

Країна також посідає перше місце у світі за обсягом допомоги Україні у відсотковому співвідношенні до ВВП – 2,9%.

У вересні Данія анонсувала, що запускає трирічну програму підтримки України на €375 млн.