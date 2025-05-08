«Можуть подвоїти витрати на Україну». Німецький Quantum Systems, який виготовляє на українському заводі розвідувальні дрони, став єдинорогом. Що зміниться

Німецький виробник розвідувальних дронів Quantum Systems, що має R&D-центр і завод в Україні, отримав оцінку в $1 млрд. У розвиток локального виробництва компанія вклала близько €7 млн і вже випускає 40 розвідувальних БПЛА Vector на місяць. Новий статус і фінансування допоможе розширити представництво в Україні та дасть більше можливостей для інвестицій у місцеві DefenceTech-стартапи. Чи стане український напрям ключовим для подальшого зростання компанії?