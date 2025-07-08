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Чеський виробник зброї Excalibur Army відкрив представництво в Україні

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Чеська компанія Excalibur Army, що входить до холдингу Czechoslovak Group (CSG), відкрила представництво в Києві. Про це повідомила пресслужба компанії. Україна займає друге місце серед ринків для CSG, провідного центральноєвропейського виробника та постачальника зброї.

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Деталі 

  • Офіс займатиметься обробкою замовлень, документацією, технічними консультаціями та сприятиме співпраці з українськими партнерами.
  • Excalibur Army постачає Україні озброєння з початку повномасштабного вторгнення Росії, передавши понад 1000 одиниць техніки (танки, бойові машини піхоти, артилерійські системи, реактивні установки) та понад 2 млн великокаліберних боєприпасів.
  • У партнерстві з ТОВ «Українська бронетехніка» компанія підготувала проєкт виробництва боєприпасів калібру 155 мм і 105 мм в Україні. Меморандум про співпрацю підписано у 2024 році, запуск виробництва заплановано на 2025-й.
  • На початковому етапі 50% виробництва буде локалізовано з планами збільшення до 80%. Виробництво передбачає виготовлення 100 000 снарядів калібру 155 мм і 50 000 снарядів калібру 105 мм за наявності державного замовлення.

Контекст 

Czechoslovak Group (CSG), що належить чеському підприємцю Міхалу Стрнаду, є глобальною індустріально-технологічною групою, яка спеціалізується на виробництві продуктів і технологій для оборони, аерокосмічної та автомобільної промисловості. Виробничі потужності CSG розташовані в Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Індії, Великій Британії та США. Група експортує продукцію по всьому світу, інвестуючи в розвиток своїх компаній. 

До складу CSG входять Tatra Trucks (Чехія), MSM Group (Словаччина), The Kinetic Group (США) та Eldis (Чехія). У 2024 році CSG об’єднувала понад 14 000 працівників, а її консолідований дохід становив €4 млрд. Україна стала одним із найважливіших ринків для Czechoslovak Group, забезпечивши 42,8% від загального обороту компанії.

Excalibur Army, заснована в 1995 році, є провідним підприємством оборонної промисловості Чехії та частиною CSG. Компанія спеціалізується на розробці, виробництві та модернізації наземної військової техніки. У 2024 році обсяг продажів Excalibur Army досяг $2,7 млрд, переважно за рахунок міжнародних контрактів. Основне виробництво розташоване в Штернберку, Чехія. Компанія інвестує в модернізацію потужностей, наукові розробки та партнерства для створення сучасних оборонних рішень.

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