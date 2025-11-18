BGV Group Management Геннадія Буткевича й фінська Metso розпочинають новий етап партнерства у проєкті з розробки Ястребецького родовища циркон-флюорит-рідкісноземельних руд у Житомирській області. Про це повідомляє прессслужба BGV Group 18 листопада.

Деталі

Це вже другий спільний проєкт між BGV та Metso. Раніше компанії співпрацювали у графітовому напрямі, розробляючи збагачувальну фабрику на Балахівському родовищі. Тепер фокус зміщено на рідкісноземельні та рідкіснометалеві елементи.

Компанії обговорили проведення технологічних досліджень щодо збагачення та вилучення корисних компонентів із концентрату Ястребецького родовища.

Потужності дослідного центру Metso дозволяють опрацьовувати як технологічні процеси збагачення, так і гідрометалургійні методи вилучення рідкісноземельних та інших цінних елементів, що відкриває нові можливості для розвитку проєктів BGV у сфері критичних мінералів, йдеться у пресрелізі.

Роботи на родовищі веде ТОВ «ЦФР ГРУП», що входить до групи BGV, наразі проводяться геологічні та технологічні дослідження для подальшого підрахунку запасів.

Контекст

Metso – міжнародна компанія з Гельсінкі, що спеціалізується на обладнанні та технологіях для гірничодобувної промисловості і переробки корисних копалин у понад 50 країнах. В Україні компанія співпрацювала з Ferrexpo та групою «Метінвест».

Геннадій Буткевич є власником BGV Group Management – інвестиційної компанії, що розвиває проєкти в таких секторах, як видобуток корисних копалин, переробка, енергоефективність, ритейл і девелопмент.

До початку повномасштабного вторгнення Forbes оцінював статки Буткевича в $530 млн. Він є співвласником мережі магазинів АТБ та інвестує в розробку родовищ рідкоземельних металів, урану та графіту в Житомирській і Кіровоградській областях.