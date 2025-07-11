Компанія BGV Group Management підписала лист про наміри з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для стратегічного партнерства в межах проєкту BGV Graphite, який реалізується на Балахівському родовищі графітових руд у Кіровоградській області. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Домовленість була досягнута 11 липня під час конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Проєкт включає створення гірничо-збагачувального комбінату та заводу з виробництва сферичного графіту (SPG), ключового матеріалу для літій-іонних батарей.

У червні 2025 року проєкт BGV Graphite увійшов до списку стратегічних проєктів Єврокомісії для ЄС, що відкриває доступ до підтримки європейських інституцій.

«Ми розпочали роботу над графітовим проєктом ще у 2018 році, коли критичні матеріали в Україні ще не були у фокусі світової уваги», – зазначив Олександр Наумик, CEO BGV Group Management.

Співпраця з ЄБРР, за словами компанії, підтверджує високий потенціал українського графіту та його важливість для забезпечення стабільного й екологічного постачання критично важливих ресурсів у Європі.

Контекст

З 2015 року BGV Group Management вклала близько $100 млн у проєкти з видобутку та переробки графіту й берилію. Ключовий проєкт – BGV Graphite – реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія завершила техніко-економічне обґрунтування та пілотні випробування. У співпраці з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу заплановано на перший квартал 2026 року.

Для реалізації проєкту BGV Graphite, який передбачає виробництво сферичного графіту (SPG), необхідно приблизно $450 млн інвестицій. За словами Геннадія Буткевича, Україна здатна забезпечити США 22 із 50 критичних мінералів, що сприятиме розвитку місцевої економіки.

Наприкінці травня 2025 року BGV Group Management успішно випробувала прототип літій-іонної батареї, створеної на основі українського графіту.