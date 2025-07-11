Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

BGV при поддержке ЕБРР создаст в Кировоградской области комплекс по добыче и переработке графита

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компания BGV Group Management подписала письмо о намерениях с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для стратегического партнерства в рамках проекта BGV Graphite, реализуемого на Балаховском месторождении графитовых руд в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • Договоренность была достигнута 11 июля на конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.
  • Проект включает в себя создание горно-обогатительного комбината и завода по производству сферического графита (SPG), ключевого материала для литий-ионных батарей.
  • В июне 2025 года проект BGV Graphite вошел в список стратегических проектов Еврокомиссии для ЕС, что открывает доступ к поддержке европейских институтов.
  • «Мы приступили к работе над графитовым проектом еще в 2018 году, когда критические материалы в Украине еще не были в фокусе мирового внимания», – отметил Александр Наумик, CEO BGV Group Management.
  • Сотрудничество с ЕБРР, по словам компании, подтверждает высокий потенциал украинского графита и его важность для обеспечения стабильной и экологической поставки критически важных ресурсов в Европе.

Контекст

С 2015 года BGV Group Management вложила около $100 млн в проекты по добыче и переработке графита и бериллия. Ключевой проект – BGV Graphite – реализуется на Балаховском месторождении в Кировоградской области. К началу 2025 года компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В сотрудничестве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса запланировано на первый квартал 2026 года.

Для реализации проекта BGV Graphite, который предполагает производство сферического графита (SPG), необходимо примерно $450 млн инвестиций. По словам Геннадия Буткевича, Украина способна обеспечить США 22 из 50 критических минералов, что будет способствовать развитию местной экономики.

В конце мая 2025 года BGV Group Management успешно испытала прототип литий-ионной батареи, созданной на основе украинского графита.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні