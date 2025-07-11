Компания BGV Group Management подписала письмо о намерениях с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для стратегического партнерства в рамках проекта BGV Graphite, реализуемого на Балаховском месторождении графитовых руд в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

Договоренность была достигнута 11 июля на конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Проект включает в себя создание горно-обогатительного комбината и завода по производству сферического графита (SPG), ключевого материала для литий-ионных батарей.

В июне 2025 года проект BGV Graphite вошел в список стратегических проектов Еврокомиссии для ЕС, что открывает доступ к поддержке европейских институтов.

«Мы приступили к работе над графитовым проектом еще в 2018 году, когда критические материалы в Украине еще не были в фокусе мирового внимания», – отметил Александр Наумик, CEO BGV Group Management.

Сотрудничество с ЕБРР, по словам компании, подтверждает высокий потенциал украинского графита и его важность для обеспечения стабильной и экологической поставки критически важных ресурсов в Европе.

Контекст

С 2015 года BGV Group Management вложила около $100 млн в проекты по добыче и переработке графита и бериллия. Ключевой проект – BGV Graphite – реализуется на Балаховском месторождении в Кировоградской области. К началу 2025 года компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В сотрудничестве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса запланировано на первый квартал 2026 года.

Для реализации проекта BGV Graphite, который предполагает производство сферического графита (SPG), необходимо примерно $450 млн инвестиций. По словам Геннадия Буткевича, Украина способна обеспечить США 22 из 50 критических минералов, что будет способствовать развитию местной экономики.

В конце мая 2025 года BGV Group Management успешно испытала прототип литий-ионной батареи, созданной на основе украинского графита.