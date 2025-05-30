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Водоканали, очисні споруди, тепломережі та інша міська інфраструктура мають потенціал на десятки мільярдів гривень, заявив член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв під час форуму про фінанси та інвестиції Forbes Money 30 травня.
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