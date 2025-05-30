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«Ринок на десятки мільярдів». Топменеджер BGV розповів про перспективні напрямки інвестицій

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Олексій Тимофєєв, BGV /Олександр Чекменьов

Член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв назвав ринок на десятки мільярдів Фото Олександр Чекменьов

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Водоканали, очисні споруди, тепломережі та інша міська інфраструктура мають потенціал на десятки мільярдів гривень, заявив член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв під час форуму про фінанси та інвестиції Forbes Money 30 травня.

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