Білий дім приватно запевнив Європу у збереженні «ядерної парасольки» США – NYT

Представники Білого дому в приватних розмовах підтвердили європейським країнам, що США не планують відмовлятися від «ядерної парасольки» над ЄС. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Деталі

Команда Дональда Трампа наголосила на його підтримці НАТО, запевнивши союзників у збереженні американського ядерного захисту та прихильності до колективної оборони, пише видання.

Однак NYT наголошує на непередбачуваності позиції Трампа. Під час першого президентства він не раз висловлював ідеї про вихід США з НАТО і заявляв, що захист отримають лише ті країни, які достатньо інвестують у свою оборону.

Цього місяця Трамп повторив вимогу до союзників підвищити оборонні витрати до 5% ВВП – рівня, який значно перевищує поточні витрати США на армію, що становлять приблизно 3,4% ВВП.

Контекст

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував європейські країни за недостатнє фінансування оборони, піддаючи сумніву майбутнє НАТО. Його адміністрація закликає союзників активніше купувати американську зброю та техніку, щоб зберегти альянс. Останнім часом Вашингтон наполягає на збільшенні закупівель американських озброєнь і боєприпасів, а також на розширенні енергетичної співпраці.

У Трампа зазначили, що країни Європи могли б уникнути вимоги витрачати 5% ВВП на оборону, якщо посилять військову кооперацію зі США та інвестуватимуть в американські компанії.

На тлі цих заяв, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що готовий розглянути можливість захисту європейських партнерів французьким ядерним арсеналом. Він наголосив, що Росія становить реальну загрозу для безпеки Європи, особливо з огляду на ненадійність військової підтримки США.