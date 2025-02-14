Адміністрація Трампа вимагає від Європи збільшити закупівлі американської зброї заради збереження НАТО – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає європейські країни купувати більше американського озброєння та військової техніки, щоб зберегти НАТО. Про це 13 лютого пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Останнім часом американська сторона неодноразово зверталася до своїх європейських партнерів із проханням збільшити закупівлю зброї та боєприпасів у США. Команда Трампа припускала, що хоче, щоб Європа купувала більше американських енергоносіїв у розмовах про відносини у сфері безпеки.

Це означало, що президент міг би помʼякшити свою вимогу до членів НАТО витрачати 5% економічного виробництва на оборону, якщо Європа покращить інтеграцію з американськими військовими та збільшить інвестиції в американські компанії, пише видання.

Контекст

У 2006 році міністри оборони НАТО домовились виділяти не менше 2% ВВП на оборону. Спочатку це зобовʼязання виконували лише три країни: США, Велика Британія та Греція. З часом інші держави також пообіцяли досягти цієї мети, хоча не всім це вдавалося через фінансові труднощі.

До 2023-го кількість країн, що витрачають 2% ВВП або більше, значно зросла. Серед них Польща, Греція, Естонія, Латвія та Фінляндія. Польща виділяє майже 4% ВВП на оборону, тоді як Франція – лише 1,9%. Однак у абсолютних цифрах Франція витратила $46,2 млрд, а Польща – $22 млрд.

У 2018 році Дональд Трамп погрожував вивести США з НАТО через невиконання союзниками зобовʼязань. У 2020-му він оголосив про плани вивести 12 000 військових із Німеччини, частина з яких повернеться до США, а решта буде розподілена по Європі. Під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року він неодноразово повторював ці погрози, якщо союзники не виконають свої фінансові зобовʼязання.

У грудні цього року ЄС обговорив створення Європейської програми інвестицій в оборону, включаючи фонд €500 млрд для фінансування оборонних проєктів.

Згодом стало відомо, що НАТО планує збільшити оборонні витрати до 3% ВВП та визначити нові цілі для виробництва зброї. Одним з основних пріоритетів стане зміцнення протиповітряної оборони, розвиток наступальних озброєнь та ядерного стримування.