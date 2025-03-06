«Ядерна парасолька» для Європи і подальша підтримка України. Головне зі звернення Макрона до французького народу 

Президент Франції Еммануель Макрон готовий обговорити надання європейським союзникам захисту французьким ядерним потенціалом, додавши, що Росія є реальною загрозою безпеці континенту, оскільки військова підтримка США більше не гарантована. Про це він сказав у вечірньому зверненні до нації 5 березня, пише Reuters .

Головне із звернення Макрона

Російська загроза. За словами Макрона, благополуччя та безпека країни стали більш невизначеними, вона «вступає у нову еру». Він нагадав, що Росія вже перетворила українську війну на глобальний конфлікт, мобілізувала північнокорейських солдатів та іранську техніку на європейський континент, «водночас допомагаючи цим країнам озброюватись ще більше». «Хто може повірити в цьому контексті, що Росія зупиниться в Україні? Росія стала, як я вам говорю, і на довгі роки вперед, загрозою для Франції та Європи», – сказав Макрон.

За словами Макрона, благополуччя та безпека країни стали більш невизначеними, вона «вступає у нову еру». Він нагадав, що Росія вже перетворила українську війну на глобальний конфлікт, мобілізувала північнокорейських солдатів та іранську техніку на європейський континент, «водночас допомагаючи цим країнам озброюватись ще більше». «Хто може повірити в цьому контексті, що Росія зупиниться в Україні? Росія стала, як я вам говорю, і на довгі роки вперед, загрозою для Франції та Європи», – сказав Макрон. Позиція США. Макрон зазначив, що ʼхоче вірити, що Сполучені Штати підтримають насʼ, але Європа має бути готовою, якщо цього не станеться.

Макрон зазначив, що ʼхоче вірити, що Сполучені Штати підтримають насʼ, але Європа має бути готовою, якщо цього не станеться. «Європейські держави мають бути в змозі краще захищати себе та стримувати будь-яку агресію… Ми маємо краще озброїтися, підвищити нашу оборонну позицію, і це заради миру, навіть для стримування. У цьому відношенні ми залишаємось прихильними до НАТО і нашого партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Але ми маємо зробити більше. Зміцнити нашу незалежність у питаннях оборони та безпеки», – наголосив президент Франції.

Підтримка України. За словами Макрона, Сполучені Штати Америки змінили свою позицію у війні, менше підтримуючи Україну та ʼзалишаючи сумніви щодо того, що буде далі». Президент потім наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва та посилення європейського військового потенціалу.

За словами Макрона, Сполучені Штати Америки змінили свою позицію у війні, менше підтримуючи Україну та ʼзалишаючи сумніви щодо того, що буде далі». Президент потім наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва та посилення європейського військового потенціалу. Підсилення французької оборони. Макрон попросив уряд мобілізуватися, щоб, з одного боку, якнайшвидше зміцнити армію, а з іншого боку, прискорити реіндустріалізацію у всіх регіонах. «І я зустрінуся з компетентними міністрами та промисловцями сектору найближчими днями», – додав він.

Макрон попросив уряд мобілізуватися, щоб, з одного боку, якнайшвидше зміцнити армію, а з іншого боку, прискорити реіндустріалізацію у всіх регіонах. «І я зустрінуся з компетентними міністрами та промисловцями сектору найближчими днями», – додав він. Франції доведеться зробити нові бюджетні рішення та додаткові інвестиції, і Макрон попросив свій уряд зайнятися цим якнайшвидше.

Французька ядерна парасолька. Він сказав, що використання ядерної зброї Францією залишиться лише у руках французького президента. Франція є єдиною ядерною державою у Європейському Союзі. «Відповідаючи на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини, я вирішив відкрити стратегічні дебати щодо захисту наших союзників на європейському континенті за допомогою нашого (ядерного) стримування», – сказав він.

Він сказав, що використання ядерної зброї Францією залишиться лише у руках французького президента. Франція є єдиною ядерною державою у Європейському Союзі. «Відповідаючи на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини, я вирішив відкрити стратегічні дебати щодо захисту наших союзників на європейському континенті за допомогою нашого (ядерного) стримування», – сказав він. Мита. Макрон назвав рішення президента США Дональда Трампа про тарифи «незрозумілим як для американської економіки, так і для нашої». Він наголосив, що воно матиме наслідки, ускладнює ситуацію, але «не залишиться без відповіді з нашого боку». «Тому, готуючи відповідь з нашими європейськими колегами, ми продовжимо робити все, щоб переконати, що це рішення нашкодить усім нам. І я сподіваюся, так, переконати і переконати президента Сполучених Штатів Америки», – сказав президент Франції.

Контекст

2 березня Кір Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.

Він виділив три ключові елементи для забезпечення тривалого миру в Україні: потужна позиція Києва, гарантії безпеки від Європи та підтримка з боку США. «Угода не може бути такою, що швидко розвалиться, і це те, що найбільше хвилює Зеленського», – підкреслив Стармер.

Того ж дня Макрон сказав в інтервʼю Le Figaro, що Франція разом із Великою Британією пропонують обмежене місячне перемир’я у війні РФ проти України, яке охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах. За його словами, в повітрі та на морі було б легше реалізувати, ніж контролювати припинення вогню на землі вздовж усієї лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський після звернення французького президента 5 березня висловив вдячність Макрону за його зусилля для досягнення миру. Про це він написав у соцмережі X. «Вдячний Емманюелю Макрону за його чітке бачення та наші спільні зусилля для досягнення миру. Мир має бути справжнім, а не просто словом: він не може означати капітуляцію чи розпад України», – зазначив він.