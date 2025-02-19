Білоруське підприємство «Агропродукт» використовує сировину, вивезену з тимчасово окупованих росіянами районів Херсонської області, для виробництва ріпакової олії, яку воно експортує до країн Європейського Союзу. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода ).

Деталі

У розслідуванні, до якого були залучені литовські, латвійські та білоруські журналісти, з’ясувалося, що Литва, де з літа 2024 року заборонено ввезення білоруських харчових продуктів, зокрема ріпакової олії, продовжує отримувати продукцію від «Агропродукту».

У 2023 році з окупованих територій Херсонщини було вивезено майже 5000 тонн насіння ріпаку до Білорусі, пишуть «Схеми». Серед п’яти компаній, які отримали українську сировину, значиться й «Агропродукт», один з найбільших виробників ріпакової олії, що постачає її до ЄС.

У розслідуванні йдеться, що логістичні компанії Латвії та Литви підтвердили співпрацю з «Агропродуктом», незважаючи на заборону в Литві, що діє з червня 2024 року.

Журналісти встановили, що «Агропродукт» має тісні зв’язки з білоруською владою, а один з його співзасновників, компанія «Транзит-Авто 2003», потрапила під українські санкції у 2023 році за допомогу російській армії. Проте, сама компанія-виробник ріпакової олії не входить до санкційних списків ЄС та України, що дозволяє їй безперешкодно постачати продукцію в Європу.

Контекст

В першій половині 2024 року країни Євросоюзу імпортували понад 90 00 тонн ріпакової олії з Білорусі на суму понад €67 млн, так дані наводить Євростат. Основними покупцями стали Литва та Латвія. Білоруська опозиційна організація «Співтовариство залізничників Білорусі» повідомила, що ці країни протягом 2024 року отримали близько 50 000 тонн олії лише від «Агропродукту».