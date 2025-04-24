Білоруський холдинг, що працював з Apple і Tesla, постачає спецобладнання російському ВПК, попри санкції – розслідування

Білоруський холдинг Izovac та пов’язані європейські компанії, чию продукцію купували Apple, Samsung, LG і Tesla, з лютого 2022-го до липня 2024 року поставляли до Росії обладнання та компоненти для оптики на $200 млн. Про це йдеться у розслідуванні проєктів «Схеми», «Білоруський розслідувальний центр», C4ADS, 15min.lt і «Важливі історії» за підтримки «Кіберпартизанів».

Деталі

За даними журналістів, Izovac та його дочірня компанія InterNanoTekhnologii постачали продукцію, зокрема західну, заборонену санкціями, щонайменше 30 підприємствам військово-промислового комплексу РФ, переважно з «Ростеху», 22 з яких під санкціями.

Вони виробляють снаряди, системи управління для танків, літаків, безпілотників і ракет «Калібр». Постачалися лінзи, світлофільтри, скляні елементи та вакуумна техніка.

Наприклад, «Ізатек-М» (група Izovac) продала московській «НМ-Тех», що з 2024 року виготовляє зброю, американське обладнання для мікросхем, ввезене через Китай і російську «Інжиніринг груп», йдеться у розслідуванні.

Остання у 2022–2024 роках поставила підсанкційну техніку на $181 млн, зокрема для виробництва авіаційних систем і безпілотників. «НМ-Тех» заплатила «Інжиніринг груп» $106 млн.

За даними Олени Білоусової з Київської школи економіки, Izovac та InterNanoTekhnologii можуть потрапити під санкції за торгівлю забороненими товарами з підсанкційними фірмами РФ.

За даними журналістів, виручка Izovac з 2022 року стрімко зростала, а для обходу санкцій холдинг прибирав назву Izovac із афілійованих компаній, як-от литовська i-Photonics, яка, ймовірно, зберігає зв’язки з Izovac.

Контекст

Білоруська компанія Izovac займає 20% світового ринку вакуумного напилювального обладнання для виробництва сенсорних екранів і співпрацює з провідними брендами, такими як Apple, Samsung, LG і Tesla. Раніше на її обладнанні виготовляли до 50% екранів для iPhone та iPad.

До 2022 року з Izovac працювали українські оборонні підприємства, зокрема київське КБ «ЛУЧ» і НВП «Прогрес» із Чернігівщини, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співпраця припинилася.