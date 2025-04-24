Белорусский холдинг, работавший с Apple и Tesla, поставляет спецоборудование российскому ВПК, несмотря на санкции – расследование

Белорусский холдинг Izovac и связанные европейские компании, чью продукцию покупали Apple, Samsung, LG и Tesla, с февраля 2022-го по июль 2024 года поставляли в Россию оборудование и компоненты для оптики на $200 млн. Об этом говорится в расследовании проектов «Схемы», «Белорусский расследовательский центр», C4ADS, 15min.lt и «Важные истории» при поддержке «Киберпартизан».

Подробности

По данным журналистов, Izovac и его дочерняя компания InterNanoTekhnologii поставляли продукцию, в частности, западную, запрещенную санкциями, по меньшей мере 30 предприятиям военно-промышленного комплекса РФ, преимущественно из «Ростеха», 22 из которых под санкциями.

Они производят снаряды, системы управления для танков, самолетов, беспилотников и ракет «Калибр». Поставлялись линзы, светофильтры, стеклянные элементы и вакуумная техника.

К примеру, «Изатек-М» (группа Izovac) продала московской «НМ-Тех», с 2024 года производящей оружие, американское оборудование для микросхем, ввезенное через Китай и российскую «Инжиниринг групп», говорится в расследовании.

Последняя в 2022–2024 годах поставила подсанкционную технику на $181 млн, в том числе для производства авиационных систем и беспилотников. «НМ-Тех» заплатила «Инжиниринг групп» $106 млн.

По данным Елены Белоусовой из Киевской школы экономики, Izovac и InterNanoTekhnologii могут попасть под санкции за торговлю запрещенными товарами с подсанкционными фирмами РФ.

По данным журналистов, выручка Izovac с 2022 года стремительно росла, а для обхода санкций холдинг убирал название Izovac из аффилированных компаний, таких как литовская i-Photonics, которая, вероятно, сохраняет связи с Izovac.

Контекст

Белорусская компания Izovac занимает 20% мирового рынка вакуумного напылительного оборудования для производства сенсорных экранов и сотрудничает с ведущими брендами, такими как Apple, Samsung, LG и Tesla. Ранее на ее оборудовании производилось до 50% экранов для iPhone и iPad.

До 2022 года с Izovac работали украинские оборонные предприятия, в частности, киевское КБ «ЛУЧ» ​​и НПП «Прогресс» с Черниговской области, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину сотрудничество прекратилось.