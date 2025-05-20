Більшість пошукачів першої роботи в ІТ – новачки з інших сфер, але їх частка падає. Опитування DOU

У 2025 році 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, – це світчери, які переходять із інших сфер. Хоча інтерес до ІТ залишається високим через зацікавленість технологіями (76%) та привабливі зарплати, пошукачі стикаються з викликами: 36% не мали жодної співбесіди, а 64% шукають роботу понад два місяці. Про це йдеться в квітневому опитуванні ІТ-фахівців про пошук роботи і ринок праці.