Більшість пошукачів першої роботи в ІТ – новачки з інших сфер, але їх частка падає. Опитування DOU

У 2025 році 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, – це світчери, які переходять із інших сфер. Хоча інтерес до ІТ залишається високим через зацікавленість технологіями (76%) та привабливі зарплати, пошукачі стикаються з викликами: 36% не мали жодної співбесіди, а 64% шукають роботу понад два місяці. Про це йдеться в квітневому опитуванні ІТ-фахівців про пошук роботи і ринок праці.
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Деталі
- Як і в 2023 році, більшість пошукачів першої роботи в ІТ – світчери (64%), тоді як студенти та випускники становлять 32%. Проте частка світчерів зменшилася з 80% два роки тому.
- Найпопулярніша спеціалізація – розробка (42%), за нею йдуть аналітика (12%, зростання з 4% у 2023 році) та QA (9%, падіння з 20%). Також зростає інтерес до UI/UX і Product Design (7%).
- Чоловіки частіше обирають розробку (57%), тоді як серед жінок цей показник становить лише 22%. Жінки більше тяжіють до аналітики (16%), QA (13%) та UI/UX і Product Design (13%).
- Освіта суттєво впливає на вибір: 64% тих, хто навчався на комп’ютерних науках, обирають розробку, тоді як випускники економічних спеціальностей частіше обирають аналітику, а гуманітарії – нетехнічні напрями.
- Інтерес до технологій залишається ключовою мотивацією для 76% пошукачів. Майже половина також відзначає високі зарплати та хороші умови праці, зокрема, віддалена робота чи гнучкий графік. Для 21% світчерів поштовхом до зміни сфери стало звільнення.
- Пошукачі першої роботи в ІТ більш оптимістичні щодо перспектив галузі: 28% очікують покращення ситуації 2025 року проти 19% серед чинних айтівців. Водночас 28% вважають, що ситуація погіршиться.
- Пошук роботи залишається складним: 64% витрачають на це понад два місяці, а 22% – більше року. Особливо важко розробникам-початківцям, 75% з яких шукають роботу понад два місяці. Третина пошукачів (36%) не мали співбесід, причому студенти та випускники рідше отримують запрошення (55%) порівняно зі світчерами (69%).
- Основні труднощі – високі вимоги компаній (63%), відсутність зворотного зв’язку (60%), конкуренція (57%) і мала кількість вакансій (50%). Ці виклики збігаються з проблемами джуніорів та інтернів, що підкреслює складність входження в ІТ для новачків.
Контекст
За останній рік 43% українських ІТ-фахівців і 39% тих, хто працює за кордоном, знизили свої зарплатні очікування через складнощі на ринку праці. Пошук нової роботи в ІТ-секторі став значно активнішим у 2024 році порівняно з попереднім періодом. Більше про це – тут.
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