Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Binance залучила $2 млрд на розвиток DeFi від інвесткомпанії MGX з Абу-Дабі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Криптовалютна біржа Binance 12 березня оголосила про залучення $2 млрд інвестицій від компанії MGX з Абу-Дабі, що спеціалізується на штучному інтелекті та передових технологіях. Про це йдеться в пресрелізі криптобіржі. 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Деталі

  • Це перша інституційна інвестиція в історії Binance та найбільша угода в криптоіндустрії, повністю оплачена стейблкоїнами, повідомила криптобіржа.
  • У рамках угоди MGX отримала міноритарну частку в Binance, що дає змогу їй розширити діяльність у сфері цифрових активів. 
  • Інвестиція спрямована на розвиток децентралізованих фінансів (DeFi), токенізованої економіки та ШІ-рішень на основі блокчейну, зазначається в пресрелізі. 
  • За словами CEO MGX Ахмеда Яхії, угода підтримує майбутнє цифрових фінансів і зростання інституційного інтересу до криптовалют. 
  • CEO Binance Річард Тенг додав, що співпраця сприятиме інноваціям та розвитку екосистеми, заснованої на безпеці й регуляторній прозорості.

Контекст

MGX – інвестиційна компанія, що спеціалізується на розвитку та впровадженні штучного інтелекту та передових технологій через стратегічні партнерства в ОАЕ та на глобальному рівні. MGX інвестує в сфери, де штучний інтелект впливає на економіку, включаючи напівпровідникові технології, інфраструктуру, програмне забезпечення, біотехнології та фізичний ШІ.

Binance обслуговує понад 260 млн користувачів у більш ніж 100 країнах, сукупний торговий обсяг платформи перевищив $100 трлн. У компанії працює 5000 осіб, з яких понад 1000 базуються в ОАЕ.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні