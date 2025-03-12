Binance залучила $2 млрд на розвиток DeFi від інвесткомпанії MGX з Абу-Дабі

Криптовалютна біржа Binance 12 березня оголосила про залучення $2 млрд інвестицій від компанії MGX з Абу-Дабі, що спеціалізується на штучному інтелекті та передових технологіях. Про це йдеться в пресрелізі криптобіржі.

Деталі

Це перша інституційна інвестиція в історії Binance та найбільша угода в криптоіндустрії, повністю оплачена стейблкоїнами, повідомила криптобіржа.

У рамках угоди MGX отримала міноритарну частку в Binance, що дає змогу їй розширити діяльність у сфері цифрових активів.

Інвестиція спрямована на розвиток децентралізованих фінансів (DeFi), токенізованої економіки та ШІ-рішень на основі блокчейну, зазначається в пресрелізі.

За словами CEO MGX Ахмеда Яхії, угода підтримує майбутнє цифрових фінансів і зростання інституційного інтересу до криптовалют.

CEO Binance Річард Тенг додав, що співпраця сприятиме інноваціям та розвитку екосистеми, заснованої на безпеці й регуляторній прозорості.

Контекст

MGX – інвестиційна компанія, що спеціалізується на розвитку та впровадженні штучного інтелекту та передових технологій через стратегічні партнерства в ОАЕ та на глобальному рівні. MGX інвестує в сфери, де штучний інтелект впливає на економіку, включаючи напівпровідникові технології, інфраструктуру, програмне забезпечення, біотехнології та фізичний ШІ.

Binance обслуговує понад 260 млн користувачів у більш ніж 100 країнах, сукупний торговий обсяг платформи перевищив $100 трлн. У компанії працює 5000 осіб, з яких понад 1000 базуються в ОАЕ.