Біткоїн обвалився нижче $80 000, втративши чверть капіталізації з дня інавгурації Трампа

Біткоїн впав на 25% з історичного максимуму, досягнутого 20 січня у день інавгурації президента США Дональда Трампа, зокрема, через погіршення ситуації з криптовалютами, пише Bloomberg 28 лютого. Зниження є частиною широкомасштабного розпродажу цифрових активів.
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Ключові факти
- Падіння біткоїну посилилося в ході азіатських торгів у 28 лютого, внаслідок чого криптовалюта впала більш ніж на чверть з історичного максимуму, встановленого менш як шість тижнів тому, оскільки трейдери різко змінили ставки після обрання президентом Трампа.
- Криптовалюта впала на 5,5% до $79 627 о 12:05 у Сінгапурі, досягнувши найнижчого рівня з 10 листопада.
- Це було частиною ширшого падіння: Ether, друга за величиною криптовалюта у світі, впала на 7,3%, тоді як токени Solana та XRP впали на 7,1% та 7,8% відповідно.
- Трейдери все ще чекають, коли Трамп, якого багато хто вважає прихильником криптовалют, зробить конкретні кроки для сектора, включаючи створення резерву біткоїнів.
- Зниження стало частиною широкого зсуву у бік відмови від ризику серед інвесторів в Азії, які скинули акції після останніх коментарів Трампа про мита.
- З американських біржових фондів Bitcoin інвестори вивели понад $1 млрд у 25 лютого, що стало найбільшим одноденним відтоком з моменту їхнього дебюту минулого року.
Контекст
Падіння наголошує на швидкій зміні долі цифрових активів, яка різко зросла після перемоги Трампа на виборах. Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Трампа, але з того часу він впав на тлі занепокоєння войовничою позицією президента і ширших побоювань щодо економіки США.
Купівля біткоїнів стала популярною після виборів у США. Президент заявив, що хоче зробити США «криптостолицею планети і биткоїн-наддержавою світу», і інвестори кинулися до монети після листопадових виборів, сподіваючись, що він дотримається свого слова. Тепер трейдери змушені замислитися над тим, наскільки низько може впасти найбільша у світі криптовалюта.
За останні тижні світові ринки криптовалют втратили понад $800 млрд, оскільки ентузіазм, який охопив криптоіндустрію після перемоги Дональда Трампа на виборах минулого року, пішов на спад.
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