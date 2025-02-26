Криптовалютний ринок втратив $800 млрд на тлі падіння біткоїну

За останні тижні світові ринки криптовалют втратили понад $800 млрд, оскільки ентузіазм, який охопив криптоіндустрію після перемоги Дональда Трампа на виборах минулого року, пішов на спад, пише Financial Times . Ціна біткоїну впала на 3,6% у середу, 26 лютого, до $85 600, довівши втрати за останній місяць до 15%.

Ключові факти

За даними CoinMarketCap, номінальна вартість криптоіндустрії впала на $810 млрд порівняно з піковим значенням у січні.

Інші токени зазнали ще більших втрат, оскільки криптоактиви були зметені ширшим розпродажем ризикових активів, а найбільший в історії крадіжка криптовалюти підірвала довіру до галузі.

Трейдери також розчаровані тим, що Трамп не зробив більш швидких дій щодо реалізації деяких реформ, обіцяних ним у ході передвиборчої кампанії.

Зокрема, повільніше, ніж очікувалося, впровадження будь-яких великих заходів підтримки криптовалют призвело до розчарування.

За даними Bloomberg, інвестори вивели майже $1 млрд з біржових фондів біткоїнів 25 лютого. Шквал мит Трампа також налякав інвесторів, змусивши їх тікати з ризикованих активів, включаючи криптовалюту.

Ціна Ethereum впала на 23% за останній місяць, у той час як Solana упала на 42%.

Контекст

Деякі трейдери сподівалися, що за Трампа США почнуть купувати біткоїни і швидко введуть нові правила, щоб спонукати великі фінансові установи купувати криптовалюту.

Але найгучнішим кроком нового президента став запуск так званого мемкойну у січні. Ціна токена впала на 83% з короткочасного максимуму, і Трамп зіштовхнувся із широкою негативною реакцією через його запуск.

Минулого тижня $1,5 млрд етеріуму, другої за величиною криптовалюти, були викрадені з біржі Bybit в результаті найбільшого на сьогоднішній день злому, що знову викликало побоювання щодо безпеки цифрових токенів, що зберігаються на торгових майданчиках.