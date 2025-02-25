Ринок криптовалют обвалився після низки гучних новин. Біткоїн впав нижче $90 000

Курс біткоїна 25 лютого впав нижче $90 000 вперше за понад місяць – на 9:40 за Києвом ціна найпопулярнішої криптовалюти коливалася у межах $88 900. Це найнижчий показник із 13 листопада минулого року, свідчать дані кприптобірж.

Деталі

Це падіння стало частиною великого розпродажу на ринку криптовалют. Настрої інвесторів погіршилися через кілька гучних подій: рекордний злом біржі Bybit і проблеми з мемкойнами, пов’язаними з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, пише Bloomberg.

«Злом Bybit – лише одна з причин. Сумнівні проєкти мемкойнів нагадали інвесторам про старі ризики», – каже Каролін Морон, співзасновниця Orbit Markets, компанії, що працює з криптовалютними деривативами.

Альткоїни падають слідом за біткоїном, оскільки інвестори скоротили свої позиції в спекулятивних активах. Друга у світі криптовалюта Ether впала на 12,5% до $2384 у. XRP обвалився на 13,4% до $2,15. Solana знизилася на 14,7%. Серед мем-токенів Dogecoin впав на 12,4%, а $TRUMP – на 14,2%.

Криптовалютний ринок штормить і через тарифні плани президента США Дональда Трампа. Він підтвердив намір запровадити мита на імпорт з Мексики та Канади з 4 березня. Попри переговори і зусилля сусідніх країн зі зміцнення кордонів і припинення обігу фентанілу, адміністрація Трампа не відступає.

Це додає невизначеності на ринках, включно з криптовалютним. Інвестори занепокоєні тим, що тарифи можуть порушити торговельні відносини країн, що призведе до відмови від ризикованих активів, як-от криптовалюти.

Аналітики припускають, що мита можуть спровокувати прискорення інфляції та ослаблення економічного зростання – чинників, які традиційно впливають на довіру інвесторів до волатильних ринків.

Контекст

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin. Очікувалося, що 2025 рік може бути вдалим для цифрових активів, оскільки Конгрес США має ухвалити сприятливі регуляції для криптовалюти.

Дональд Трамп неодноразово висловлював підтримку криптовалютам. Зокрема, він заявляв, що весь залишок біткоїнів має бути видобутий у США.

18 січня відбувся запуск токена TRUMP. Це сталося на тлі грудневих заяв Трампа про можливість створення стратегічного резерву біткоїнів за аналогією з нафтовими запасами. Після цього вартість біткоїна досягла рекордних $106 000. Чи збереже $Trump популярність і як це вплине на ринок криптовалют – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

3 лютого керівник відділу продуктів Coinbase Конор Гроган повідомив, що президент США Дональд Трамп заробив $802 млн з моменту запуску мемкоїна TRUMP.

Але разом зі зростанням крипторинку активізуються й ризики: від шахрайських схем із мем-токенами до нестабільності криптобірж, які відрізняються за рівнем ліцензування, безпеки та умовами торгівлі.