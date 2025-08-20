Продавці електроніки пропонують запровадити обов’язкову реєстрацію продукції Apple для боротьби з нелегальним товаром. Через це доступ до приладів можуть втратити до 600 000 українських користувачів, повідомила в інтерв’ю Forbes Ukraine в.о. голови податкової Леся Карнаух.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Бізнес для розвʼязання сірого імпорту техніки пропонує запровадити обовʼязкову реєстрацію мобільних телефонів через IMEI, каже Карнаух.
- У податковій вважають такий підхід жорстким. «Купите телефон Apple, і з завтрашнього дня він у вас не працює, бо він – з «сірого» імпорту, і така сама ситуація приблизно у 600 000 користувачів», – пояснює Карнаух.
- «Податкова як державний орган при прийнятті радикальних рішень повинна дбати про людину», – додає вона.
Контекст
За оцінкою офіційного дистрибʼютора техніки Apple в Україні «АСБІС-Україна» за перший квартал цього року було імпортовано техніки Apple без митного оформлення та ПДВ на 7 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.