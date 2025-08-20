Продавці електроніки пропонують запровадити обов’язкову реєстрацію продукції Apple для боротьби з нелегальним товаром. Через це доступ до приладів можуть втратити до 600 000 українських користувачів, повідомила в інтерв’ю Forbes Ukraine в.о. голови податкової Леся Карнаух.

Деталі

Бізнес для розвʼязання сірого імпорту техніки пропонує запровадити обовʼязкову реєстрацію мобільних телефонів через IMEI , каже Карнаух.

, каже Карнаух. У податковій вважають такий підхід жорстким. «Купите телефон Apple, і з завтрашнього дня він у вас не працює, бо він – з «сірого» імпорту, і така сама ситуація приблизно у 600 000 користувачів», – пояснює Карнаух.

«Податкова як державний орган при прийнятті радикальних рішень повинна дбати про людину», – додає вона.

Контекст

За оцінкою офіційного дистрибʼютора техніки Apple в Україні «АСБІС-Україна» за перший квартал цього року було імпортовано техніки Apple без митного оформлення та ПДВ на 7 млрд грн.