«Корупційний тиск на бізнес». «Маніфест 42» просить Раду зняти з розгляду законопроєкт про обмеження діяльності юрособи

Громадський рух «Маніфест 42» просить Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт №11443, який надає право правоохоронцям під час кримінального провадження на власний розсуд ініціювати «обмеження діяльності» будь-якого бізнесу. Про це йдеться у заяві організації підприємців, яку Forbes Ukraine отримав 3 грудня.
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Деталі
- Бізнес-спільнота вважає, що реалізація цієї ідеї на практиці створює умови для збільшення корупційного тиску на бізнес та несе загрози для економіки та національної безпеки України.
- Законопроект №11443 впроваджує у Кримінальному процесуальному кодексі України нове поняття – «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи», тобто заборону здійснювати певний вид діяльності. Це прямо порушує 42 статтю Конституції, яка гарантує українським громадянам право на дозволену законом підприємницьку діяльність, заявив «Маніфест 42».
- Організація закликала Верховну Раду проявити відповідальність перед суспільством і «не ганьбитись прийняттям скандального закону про корупційний тиск на бізнес».
- У разі прийняття законопроекту №11443 громадський рух ʼМаніфест 42ʼ обіцяє ініціювати подання до Конституційного суду.
- Законопроєкт №11443 попередньо запланований до розгляду у другому читанні Верховною Радою протягом поточного сесійного тижня 3-6 грудня.
Контекст
Законопроект №11443 дозволяє правоохоронцям ініціювати тимчасову заборону на здійснення підприємствами таких видів діяльності:
1) брати участь у публічних закупівлях;
2) користуватись ліцензією (зупинити дію ліцензії);
3) брати участь у приватизації державного та комунального майна;
4) брати участь в оренді державного та комунального майна (у тому числі продовженні договору оренди);
5) отримувати, продовжувати строк дії спеціального дозволу на користування надрами (у тому числі зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами);
6) брати участь в органах соціального тристороннього діалогу;
7) купувати облігації внутрішніх державних позик України;
8) створювати та брати участь у роботі саморегульованих організацій;
9) надавати та отримувати рекламу;
10) здійснювати спонсорство;
11) брати участь у державно-приватному партнерстві;
12) брати участь у спільних підприємствах.
Передбачається «тимчасове обмеження в отриманні прав та переваг». Зокрема йдеться про заборону:
1) одержувати будь-які пільги та активи від держави та громади;
2) залучати, використовувати, освоювати кошти міжнародних технічних проєктів та міжнародних фінансових операцій;
3) отримувати державну допомогу суб’єктами господарювання (бути отримувачем державної допомоги);
4) набувати статусу резидента Дія Сіті;
5) отримувати державну та іншу фінансову підтримку експортної діяльності.
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