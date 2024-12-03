«Корупційний тиск на бізнес». «Маніфест 42» просить Раду зняти з розгляду законопроєкт про обмеження діяльності юрособи

Громадський рух «Маніфест 42» просить Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт №11443, який надає право правоохоронцям під час кримінального провадження на власний розсуд ініціювати «обмеження діяльності» будь-якого бізнесу. Про це йдеться у заяві організації підприємців, яку Forbes Ukraine отримав 3 грудня.

Деталі

Бізнес-спільнота вважає, що реалізація цієї ідеї на практиці створює умови для збільшення корупційного тиску на бізнес та несе загрози для економіки та національної безпеки України.

Законопроект №11443 впроваджує у Кримінальному процесуальному кодексі України нове поняття – «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи», тобто заборону здійснювати певний вид діяльності. Це прямо порушує 42 статтю Конституції, яка гарантує українським громадянам право на дозволену законом підприємницьку діяльність, заявив «Маніфест 42».

Організація закликала Верховну Раду проявити відповідальність перед суспільством і «не ганьбитись прийняттям скандального закону про корупційний тиск на бізнес».

У разі прийняття законопроекту №11443 громадський рух ʼМаніфест 42ʼ обіцяє ініціювати подання до Конституційного суду.

Законопроєкт №11443 попередньо запланований до розгляду у другому читанні Верховною Радою протягом поточного сесійного тижня 3-6 грудня.

Контекст

Законопроект №11443 дозволяє правоохоронцям ініціювати тимчасову заборону на здійснення підприємствами таких видів діяльності:

1) брати участь у публічних закупівлях;

2) користуватись ліцензією (зупинити дію ліцензії);

3) брати участь у приватизації державного та комунального майна;

4) брати участь в оренді державного та комунального майна (у тому числі продовженні договору оренди);

5) отримувати, продовжувати строк дії спеціального дозволу на користування надрами (у тому числі зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами);

6) брати участь в органах соціального тристороннього діалогу;

7) купувати облігації внутрішніх державних позик України;

8) створювати та брати участь у роботі саморегульованих організацій;

9) надавати та отримувати рекламу;

10) здійснювати спонсорство;

11) брати участь у державно-приватному партнерстві;

12) брати участь у спільних підприємствах.

Передбачається «тимчасове обмеження в отриманні прав та переваг». Зокрема йдеться про заборону:

1) одержувати будь-які пільги та активи від держави та громади;

2) залучати, використовувати, освоювати кошти міжнародних технічних проєктів та міжнародних фінансових операцій;

3) отримувати державну допомогу суб’єктами господарювання (бути отримувачем державної допомоги);

4) набувати статусу резидента Дія Сіті;

5) отримувати державну та іншу фінансову підтримку експортної діяльності.