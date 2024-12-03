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«Корупційний тиск на бізнес». «Маніфест 42» просить Раду зняти з розгляду законопроєкт про обмеження діяльності юрособи

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Громадський рух «Маніфест 42» просить Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт №11443, який надає право правоохоронцям під час кримінального провадження на власний розсуд ініціювати «обмеження діяльності» будь-якого бізнесу. Про це йдеться у заяві організації підприємців, яку Forbes Ukraine отримав 3 грудня.

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Деталі

  • Бізнес-спільнота вважає, що реалізація цієї ідеї на практиці створює умови для збільшення корупційного тиску на бізнес та несе загрози для економіки та національної безпеки України.
  • Законопроект №11443 впроваджує у Кримінальному процесуальному кодексі України нове поняття – «тимчасове обмеження діяльності юридичної особи», тобто заборону здійснювати певний вид діяльності. Це прямо порушує 42 статтю Конституції, яка гарантує українським громадянам право на дозволену законом підприємницьку діяльність, заявив «Маніфест 42».
  • Організація закликала Верховну Раду проявити відповідальність перед суспільством і «не ганьбитись прийняттям скандального закону про корупційний тиск на бізнес».
  • У разі прийняття законопроекту №11443 громадський рух ʼМаніфест 42ʼ обіцяє ініціювати подання до Конституційного суду.
  • Законопроєкт №11443 попередньо запланований до розгляду у другому читанні Верховною Радою протягом поточного сесійного тижня 3-6 грудня.

Контекст

Законопроект №11443 дозволяє правоохоронцям ініціювати тимчасову заборону на здійснення підприємствами таких видів діяльності:

1) брати участь у публічних закупівлях;

2) користуватись ліцензією (зупинити дію ліцензії);

3) брати участь у приватизації державного та комунального майна;

4) брати участь в оренді державного та комунального майна (у тому числі продовженні договору оренди);

5) отримувати, продовжувати строк дії спеціального дозволу на користування надрами (у тому числі зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами);

6) брати участь в органах соціального тристороннього діалогу;

7) купувати облігації внутрішніх державних позик України;

8) створювати та брати участь у роботі саморегульованих організацій;

9) надавати та отримувати рекламу;

10) здійснювати спонсорство;

11) брати участь у державно-приватному партнерстві;

12) брати участь у спільних підприємствах.

Передбачається «тимчасове обмеження в отриманні прав та переваг». Зокрема йдеться про заборону:

1) одержувати будь-які пільги та активи від держави та громади;

2) залучати, використовувати, освоювати кошти міжнародних технічних проєктів та міжнародних фінансових операцій;

3) отримувати державну допомогу суб’єктами господарювання (бути отримувачем державної допомоги);

4) набувати статусу резидента Дія Сіті;

5) отримувати державну та іншу фінансову підтримку експортної діяльності.

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