Як уникнути закриття. Бізнес в Україні вперше застосував процедуру превентивної реструктуризації

В Україні вперше зафіксовано випадок застосування превентивної реструктуризації компанії – механізму, що дозволяє підприємствам у скрутному фінансовому становищі уникнути закриття, повідомив сервіс Опендатабот . Ця процедура стала доступною лише з початку 2025 року. Загалом з початку року 1087 українських компаній розпочали процес припинення своєї діяльності, свідчать дані Верховного суду та Міністерства юстиції.

Деталі

Превентивна реструктуризація застосовується, коли власники бізнесу усвідомлюють серйозні фінансові труднощі та прагнуть змінити умови виконання кредитних зобовʼязань, не припиняючи діяльність компанії.

З початку року 1087 українських компаній ініціювали процес припинення роботи. При цьому 66,7% з них – 725 підприємств – самостійно закрили бізнес без звернення до суду. Це означає, що ці компанії не мали боргів, і власники вирішили припинити їхню діяльність.

Ще 164 компанії, що припинили роботу, проходять процедуру банкрутства через суд – на 22% більше, ніж на початку минулого року. 118 підприємств перейшли до стадії судової ліквідації, тобто закриття через неспроможність сплатити борги. У такому випадку кредитори отримують кошти від продажу майна компанії.

Крім того, 80 компаній перебувають на стадії реорганізації, що на 63,5% менше, ніж торік. Цей процес зазвичай ініціюють для приховування сумнівних бізнесів або партнерів шляхом злиття, приєднання, поділу чи перетворення підприємств, зазначають в Опендатабот.

Нова процедура дає можливість зберегти бізнес і уникнути банкрутства, наголошує арбітражний керуючий, фахівець із питань банкрутства Денис Лихопьок. Він зауважує, що останнім часом тенденція до самостійного закриття бізнесів втрачає популярність: показник поточного року на 23% нижчий за аналогічний торік. Це пов’язано з підвищенням відповідальності власників і менеджерів щодо наявності боргів і потенційних кредиторів.

Лихопьок зазначає, що лише 5-10% всіх процедур потрапляють у стадію санації — відновлення платоспроможності. Це, на його думку, відбувається через те, що підприємства звертаються до судових механізмів занадто пізно.

«Фінансові труднощі є практично у більшості підприємств, але врегулювати їх через судові процедури для власників наразі надто складно і ризиковано. Якщо компанія вже стала банкрутом, санація не здатна змінити ситуацію. Це лише відображення загального стану бізнесу та економіки в цілому», – зазначив Лихопьок.

Контекст

19 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №3985-IX, який змінює правила банкрутства в Україні та вводить процедуру превентивної реструктуризації. Він набрав чинності 23 січня 2025 року, а положення про реструктуризацію – 23 липня 2025-го.

Цей закон вперше запроваджує в Україні механізм превентивної реструктуризації, який став частиною Кодексу з процедур банкрутства. Його головна мета – допомогти підприємствам, що мають фінансові труднощі, зберегти свою діяльність і уникнути банкрутства.

Імплементація процедури превентивної реструктуризації у законодавство України є частиною Плану Ukraine Facility, який необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС.