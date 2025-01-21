Збитки «Нібулону» через блокаду Миколаївського порту перевищили $500 млн

Одна з найбільших аграрних компаній України «Нібулон» зазнала фінансових втрат на понад $500 млн через закриття Миколаївського морського портового вузла, зупинку суднобудування та припинення судноплавства на річкових шляхах Е-40 (Дніпро та Південний Буг) після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив директор «Нібулону» зі взаємодії з органами влади Михайло Різак.

Деталі

Портові потужності Миколаєва готові до відновлення роботи після ухвалення політичного рішення про їх відкриття, заявив Різак. Очікується, що це дозволить збільшити конкуренцію на ринку перевалки та знизити витрати на логістику експорту.

В Миколаївському портовому вузлі заблоковано понад 100 суден, з яких 30 іноземних, та 70 суден, які повинні перевозити вантажі за внутрішніми водними шляхами.

Евакуйовані судна, що раніше використовувалися для перевезень, тепер перебувають у простоях і шукають нові водні маршрути, зокрема на річці Дунай. Водночас із відкриттям глибоководних портів Одеси витрати на перевезення через дунайські порти зросли на $5 за тонну, і, враховуючи оголошену індексацію тарифів «Укрзалізниці», різниця може досягти $7 за тонну, говорить Різак.

У «Нібулоні» сподіваються, що індексація тарифів не вплине на маршрути до/від залізничних станцій поблизу дунайських портів, що допоможе зберегти конкурентоспроможність Дунаю на фоні глибоководних морських портів.

Контекст

Миколаївські порти залишаються заблокованими від початку повномасштабної війни, що суттєво вдарило по економіці регіону, яка на 30–40% залежала від їхньої діяльності.

До війни через Миколаїв проходила третина українського експорту зернових. Найбільше підприємство регіону агрокомпанія «Нібулон» володіла флотом із 82 суден, понад 76 000 га посівних земель та забезпечувала роботою 6000 співробітників.

На червень 2023 року 68% бізнесу «Нібулону» не функціонувало через блокаду українських портів Росією. Хоча в липні 2022 року Україна та Росія за посередництва ООН і Туреччини підписали зернову угоду, яка дозволила відновити експорт агропродукції Чорним морем, вона охоплює лише порти Одеси, Чорноморська та Південного. Українські дунайські порти також залишилися поза блокадою.

Після початку війни «Нібулон» інвестував $18,5 млн у будівництво терміналу в Ізмаїлі на річці Дунай. Водночас його пропускна спроможність становить лише 30% довоєнних обсягів: 210 000 тонн проти 700 000 тонн раніше.