GlobalLogic, що входить до складу японської Hitachi, купує німецьку консалтингову компанію synvert. Очікується, що угода посилить експертизу GlobalLogic у сфері Big Data та штучного інтелекту, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Synvert спеціалізується на управлінні даними, інженерії платформ та аналітиці. У компанії понад 550 фахівців, 200 клієнтів і 3000 реалізованих проєктів.

Після інтеграції з GlobalLogic їхня експертиза стане частиною розвитку платформи VelocityAI, що допомагає впроваджувати масштабовані рішення Agentic і Physical AI . Це дозволить компанії працювати з новими клієнтами у сферах енергетики, фінансів, страхування та ритейлу, повідомила GlobalLogic.

Придбання synvert розширить присутність GlobalLogic у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Португалії та на Близькому Сході. Як зазначила керівниця європейського регіону компанії Юлія Штукатурова, GlobalLogic розглядає Іспанію та Португалію як перспективні ринки завдяки поєднанню локальних інженерних талантів і бізнес-потенціалу.

Інтеграція synvert стане ключовим етапом глобальної стратегії розвитку: компанія очікує прискорення впровадження інновацій та розвитку систем Agentic AI у партнерстві з Hitachi Rail та Hitachi Energy, заявив президент і CEO GlobalLogic Сріні Шанкар.

Очікується, що угода буде завершена у фінансовому році, що закінчується у березні 2026 року, за умови отримання регуляторного схвалення.

Контекст

Сервісна GlobalLogic – компанія групи Hitachi, що створює IT-продукти на замовлення. Компанія надає послуги різним галузям промисловості, серед яких автомобілебудування, телекомунікації, медична сфера, роздрібна торгівля, медіа та інші.

У 2019 році GlobalLogic заявила про обʼєднання 13 локальних центрів розробки в Україні, Польщі, Словаччині та Хорватії у єдину структуру.

В Україні компанія має трохи більше ніж 6000 фахівців, за даними DOU на липень 2024-го.

У 2024-му виторг GlobalLogic зріс на 2,2%, до 11,7 млрд грн. Однак прибуток знизився на майже 28%, до 653 млн грн, свідчать дані YouControl.

З 1 травня європейський бізнес компанії очолила Юлія Штукатурова, лідерка з більш ніж 17-річним досвідом у GlobalLogic та експертка у галузі технологій.