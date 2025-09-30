Meta уклала угоду на $14,2 млрд з CoreWeave – постачальником рішень у сфері хмарної інфраструктури для роботи зі штучним інтелектом. Акції останньої зросли більш ніж на 13% у вівторок, 30 вересня, пише CNBC.
Деталі
- Це одна з найбільших угод компанії, яка спеціалізується на будівництві дата-центрів із графічними процесорами Nvidia, необхідними для навчання моделей та обробки великих ШІ-навантажень.
- Угода допоможе Meta «суттєво розширити свої зобов’язання» щодо додаткових обчислювальних потужностей до 2032 року, зазначено у звіті, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США.
Контекст
Контракт став продовженням активної співпраці CoreWeave з технологічними гігантами: кілька днів тому компанія оголосила про розширення угоди з OpenAI на $6,5 млрд, довівши загальний обсяг контрактів із нею до $22,4 млрд.
Meta останнім часом інвестує десятки мільярдів доларів у розвиток ШІ. У липні гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta вже наступного року запустить перший суперкомп’ютерний кластер, а ще кілька перебувають у розробці.
Очікується, що один із них – Hyperion – буде настільки масштабним, що зможе покривати площу, співмірну з «значною частиною Мангеттена».
