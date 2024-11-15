Річний дохід Bolt перевищив €2 млрд. Засновник компанії розповів про пріоритети

Bolt працює у 50 країнах, включно з Україною , де щомісяця понад 100 000 водіїв користуються платформою.

Річний дохід компанії Bolt, європейського додатка для мобільності, вперше перевищив €2 млрд. Про це 14 листопада повідомив засновник і генеральний директор компанії Маркус Вілліг у технологічному подкасті 20VC.

Деталі

Bolt обслуговує понад 200 млн користувачів у 600 містах по всьому світу, наголосив Вілліг. Компанія нарощує спектр послуг надає послуги з виклику авто, каршерінгу, оренди електросамокатів і електровелосипедів, доставки їжі та продуктів.

Стрімкому розвитку Bolt Вілліг завдячує команді. Саме вона, на його думку, є ключовим фактором успіху Bolt протягом багатьох років, а таланти в Європі можуть дати фору колегам із Кремнієвій долині, зазначив він.

Стратегічним пріоритетом компанії Вілліг назвав автономні автомобілі. «Такі платформи, як Bolt, будуть критично важливими для впровадження цієї технології, хоча масштабування безпілотних мереж буде доволі проблемним», – сказав гендиректор компанії.

Серед складнощів – управління автопарком без водіїв, організацію зарядки, технічного обслуговування та дотримання нормативних вимог. За словами Вілліга, це ще складніше, ніж робота з водіями-людьми, на що компанія витратила 11 років. Для створення життєздатної та доступної послуги, яка зможе конкурувати з традиційними поїздками, знадобляться роки, наголосив він.

Контекст

В Україні Bolt вдруге запустився у 2018-му. Перша спроба у 2016-му під старою назвою Taxify виявилася невдалою.

«Україна – у десятці найбільших ринків для нас, а ми працюємо у 50», – сказав Forbes Вілліг, який приїхав до Києва на початку липня, щоб поспілкуватися зі співробітниками українського офісу та протестувати сервіс Bolt на локальному ринку.

Компанія займає друге місце за кількістю поїздок, за даними дашборду monobank. Також Bolt розвиває в Україні сервіс доставки та оренди самокатів. «Наразі ми все ще інвестуємо, бо бачимо тут великий потенціал», – сказав Вілліг.

За 2023 рік виторг Bolt зріс з €1,2 до €1,7 млрд. В компанії заявляли, що таке зростання було досягнете завдяки покращенню ефективності та розширенню послуг. Однак чисті збитки концерну також зросли з €72,2 до €91,9 млн.

У липні 2023-го компанія найняла фінансового директора з Revolut і анонсувала плани досягти прибутковості наступного року.

У травні цього року Bolt отримав кредит на €220 млн для підготовки до IPO.