«Бомблять як божевільні». Трамп розкритикував Росію через удари по Україні

Президент Дональд Трамп заявив, що він «невдоволений» ударами Росії по Україні, тоді як США намагаються виступити посередником у припиненні бойових дій між двома країнами, пише CNN 7 квітня.
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Ключові факти
- «Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять – я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація», — сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
- Трамп заявив, що офіційні особи США зустрічаються з представниками Росії та України, «і ми стаємо ближче», хоча він не уточнив, чи це близькість до угоди про припинення вогню.
- Зауваження Трампа пролунали після питання, чому його новий тарифний план не включає жодних мит для Росії. Президент сказав, що це через те, що «ми не ведемо бізнес, по суті, з Росією, тому що вони перебувають у стані війни».
Контекст
27 березня Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.
30 березня Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.
4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по житловому району в Кривому Розі, внаслідок чого загинули 20 людей, зокрема девʼять дітей, а понад 60 осіб отримали поранення. За даними Генерального штабу, росіяни обстріляли місто балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, здійснивши «варварську атаку, розраховану на максимальне ураження площі та великої кількості людей».
7 квітня Трамп закликав Росію припинити удари по Україні. У Кремлі заявили, що перед припиненням вогню в Україні потрібно «відповісти на цілу низку питань».
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