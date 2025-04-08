«Бомблять як божевільні». Трамп розкритикував Росію через удари по Україні

Президент Дональд Трамп заявив, що він «невдоволений» ударами Росії по Україні, тоді як США намагаються виступити посередником у припиненні бойових дій між двома країнами, пише CNN 7 квітня.

Ключові факти

«Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять – я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація», — сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Трамп заявив, що офіційні особи США зустрічаються з представниками Росії та України, «і ми стаємо ближче», хоча він не уточнив, чи це близькість до угоди про припинення вогню.

Зауваження Трампа пролунали після питання, чому його новий тарифний план не включає жодних мит для Росії. Президент сказав, що це через те, що «ми не ведемо бізнес, по суті, з Росією, тому що вони перебувають у стані війни».

Контекст

27 березня Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по житловому району в Кривому Розі, внаслідок чого загинули 20 людей, зокрема девʼять дітей, а понад 60 осіб отримали поранення. За даними Генерального штабу, росіяни обстріляли місто балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, здійснивши «варварську атаку, розраховану на максимальне ураження площі та великої кількості людей».

7 квітня Трамп закликав Росію припинити удари по Україні. У Кремлі заявили, що перед припиненням вогню в Україні потрібно «відповісти на цілу низку питань».