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«Дуже важливий важіль тиску». ЄС не обговорює зі США помʼякшення санкцій проти Росії

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз не обговорював з адміністрацією президента США Дональда Трампа питання щодо помʼякшення санкцій проти Росії в рамках угоди про припинення вогню, повідомив Bloomberg TV спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван.

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Ключові факти

  • «Ми поки не обговорювали з американцями питання санкцій», – заявив ОʼСалліван, додавши, що Вашингтон поки не виходив на звʼязок, щоб обговорити прохання Росії про послаблення санкцій – одну з ключових вимог адміністрації Трампа щодо тимчасової угоди про припинення вогню.
  • Досі більшість європейських лідерів виключали можливість помʼякшення санкцій проти Росії, якщо Москва не виведе війська з окупованої нею території України.
  • «Європейський Союз вважає, що це дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах із Росією, і його слід використовувати, але розумно й повільно та лише в контексті досягнення рішення, яке призведе до міцного й сталого миру», – заявив ОʼСалліван.
  • Раніше агентство повідомляло, що Кремль розробив продуману стратегію, щоб перевірити, наскільки далеко готовий зайти Трамп у своєму тиску на Європу з метою помʼякшення санкцій.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС тісно співпрацював з адміністрацією президента США Джо Байдена з метою розробки та реалізації жорстких санкцій проти Москви.

Але політика США різко змінилася за президента Дональда Трампа, який говорить про можливе помʼякшення санкцій, продовжуючи дипломатичні контакти з Росією. Водночас він іноді погрожував Москві новими санкціями, якщо вона не сприйме переговори серйозно.

У ході нещодавніх переговорів із представниками США в Саудівській Аравії Росія зажадала, щоб один із її найбільших державних банків Россельхозбанк був знову підключений до міжнародної системи обміну повідомленнями SWIFT як умова прийняття пропозиції про перемирʼя в Чорному морі. Такий крок потребував би одноголосного голосування 27 держав – членів ЄС. Однак ЄС уже відкинув таку вимогу РФ.

Рішучість Європи зберегти санкції проти Росії може стати точкою напруженості зі США, оскільки Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни в Україні. ЄС, який розпочинає обговорення 17-го пакету обмежень, дав зрозуміти, що ще зарано обговорювати помʼякшення санкцій.

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