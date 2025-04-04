Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу, 14 загиблих і понад пів сотні поранених

Росіяни вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону у Кривому Розі, відомо про 14 загиблих, поранених більше 50. Про це пише очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул 4 квітня.

Ключові факти

Станом на 20:00 відомо про 14 загиблих, поранених більше 50.

За даними ОВА, внаслідок атаки у Кривому Розі серед загиблих 6 дітей, поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.

У місті сталися пожежі, пошкоджені багатоповерхівки, горять автівка та гаражі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Росія не хоче припинення вогню», і «тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна».

«Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками… Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків», – написав президент.

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Місцеві Telegram-канали пишуть, що удар прийшовся по ресторану «Магеллан», де на той час було багато людей. Пізніше в мережі почали зʼявлятися відео, на якому видно поранених людей, які лежать на вулиці.

Контекст

2 квітня Росія обстріляла одне з підприємств у Кривому Розі балістичною ракетою. Через ворожий удар загинули чотири людини, є поранені. За даними очільника Криворізької МВА Олександра Вілкула, росіяни здійснили ракетний удар по місту за допомогою балістики, поцілили у обʼєкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла велика пожежа.

29 березня окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Ракетний удар був спрямований по щільній міській забудові, поранення отримали семеро людей.