Трамп закликав Росію припинити удари по Україні. У Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити удари по Україні, пише Associated Press 7 квітня. У Кремлі заявили, що перед припиненням вогню в Україні потрібно «відповісти на цілу низку питань».
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Ключові факти
- «Ми говоримо з Росією. Хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування продовжуються і продовжуються. Щотижня гинуть люди та тисячі молодих людей», – заявив Трамп.
- Він додав, що війна нібито не розпочалася б, якби він був президентом США на той момент.
- Водночас у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нібито підтримує ідею про припинення вогню в Україні, але спочатку «потрібно відповісти на низку питань», заявив прессекретар Дмитро Пєсков, пише «Интерфакс».
- «Президент Путін дійсно підтримує ідею про необхідність припинення вогню, але до цього належить відповісти на цілу низку питань. Ці питання висять у повітрі, і поки що відповіді на них ніхто не дав», – сказав Пєсков 7 квітня у відповідь на критику Трампа щодо ударів РФ по Україні.
- За його словами, питання, які потребують відповідей, повʼязані «і з непідконтрольністю київського режиму, і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Київ».
- «Це повʼязано і з планами подальшої мілітаризації Києва і так далі. Тому всі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному. І, будучи солідарними з ідеєю про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, ми повинні забезпечити наші інтереси і прояснити ті самі аспекти, про які я говорив», – сказав речник Путіна.
Контекст
27 березня Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.
30 березня Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.
4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по житловому району в Кривому Розі, внаслідок чого загинули 20 людей, зокрема девʼять дітей, а понад 60 осіб отримали поранення. За даними Генерального штабу, росіяни обстріляли місто балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, здійснивши «варварську атаку, розраховану на максимальне ураження площі та великої кількості людей».
6 квітня президент Зеленський наголосив, що «Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із більшою силою». За його словами, потрібні всі форми тиску на Росію: посилення спроможностей України захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, «яка не залишить їм жодної можливості вбивати».
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