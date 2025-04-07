Трамп закликав Росію припинити удари по Україні. У Кремлі відповіли

Президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити удари по Україні, пише Associated Press 7 квітня. У Кремлі заявили, що перед припиненням вогню в Україні потрібно «відповісти на цілу низку питань».

Ключові факти

«Ми говоримо з Росією. Хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування продовжуються і продовжуються. Щотижня гинуть люди та тисячі молодих людей», – заявив Трамп.

Він додав, що війна нібито не розпочалася б, якби він був президентом США на той момент.

Водночас у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нібито підтримує ідею про припинення вогню в Україні, але спочатку «потрібно відповісти на низку питань», заявив прессекретар Дмитро Пєсков, пише «Интерфакс».

«Президент Путін дійсно підтримує ідею про необхідність припинення вогню, але до цього належить відповісти на цілу низку питань. Ці питання висять у повітрі, і поки що відповіді на них ніхто не дав», – сказав Пєсков 7 квітня у відповідь на критику Трампа щодо ударів РФ по Україні.

За його словами, питання, які потребують відповідей, повʼязані «і з непідконтрольністю київського режиму, і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Київ».

«Це повʼязано і з планами подальшої мілітаризації Києва і так далі. Тому всі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному. І, будучи солідарними з ідеєю про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, ми повинні забезпечити наші інтереси і прояснити ті самі аспекти, про які я говорив», – сказав речник Путіна.

Контекст

27 березня Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямі». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по житловому району в Кривому Розі, внаслідок чого загинули 20 людей, зокрема девʼять дітей, а понад 60 осіб отримали поранення. За даними Генерального штабу, росіяни обстріляли місто балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, здійснивши «варварську атаку, розраховану на максимальне ураження площі та великої кількості людей».

6 квітня президент Зеленський наголосив, що «Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із більшою силою». За його словами, потрібні всі форми тиску на Росію: посилення спроможностей України захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, «яка не залишить їм жодної можливості вбивати».