Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

€100 млн на ідеї для війни. ЄС та Україна запускають BraveTech EU

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна та Європейський Союз на URC2025 в Римі анонсували нову ініціативу для сфери оборони – BraveTech EU. Від України проєкт координуватиме Brave1, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • «Разом із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом анонсували початок важливої ініціативи для сфери оборони – BraveTech EU», – повідомив Федоров.
  • За його словами, Україна та ЄС мобілізують €100 млн для пошуку технологічних геймченджерів для війни. «Це перший масштабний технологічний альянс між Україною та Європою. Партнерство на рівних умовах – кожна сторона виділить половину суми», – зазначив віцепремʼєр. 
  • Що таке BraveTech EU: хакатони між компаніями, тестування результатів; грантова підтримка оборонних стартапів; інтеграція українського Defence Tech у європейський ринок; спільне створення рішень, які змінять правила гри на полі бою.
  • З боку ЄС програма координуватиметься через Європейський офіс оборонних інновацій (EUDIO), який базується в Києві. Фінансування забезпечать European Defence Fund (EDF) та EU Defence Innovation Scheme (EUDIS). 
  • Реалізація BraveTech EU відбуватиметься у два етапи: 1) Seed (осінь 2025-го) – хакатони з фокусом на потреби фронту, налагодження партнерства між стартапами, інвесторами та компаніями; 2) Scale up (2026 рік) – залучення додаткових ресурсів для надання грантів стартапам. Це те, що дасть змогу масштабувати проривні рішення, які будуть розроблені під час хакатонів. 

Контекст

Brave1 – це спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального штабу, РНБО, Мінстратегпрому та Мінекономіки, спрямована на об’єднання провідних розробників і військових для ефективної співпраці. Це найбільший венчурний інвестор в український Defense Tech. Уже видано 550 грантів на суму понад 2,2 млрд грн. 

У червні Brave1 запустив ініціативу Brave1 Club. Вона спрощує приєднання до екосистеми для стабільних компаній і виробників, які не потребують грантової підтримки.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні