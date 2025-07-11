Україна та Європейський Союз на URC2025 в Римі анонсували нову ініціативу для сфери оборони – BraveTech EU. Від України проєкт координуватиме Brave1, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

«Разом із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом анонсували початок важливої ініціативи для сфери оборони – BraveTech EU», – повідомив Федоров.

За його словами, Україна та ЄС мобілізують €100 млн для пошуку технологічних геймченджерів для війни. «Це перший масштабний технологічний альянс між Україною та Європою. Партнерство на рівних умовах – кожна сторона виділить половину суми», – зазначив віцепремʼєр.

Що таке BraveTech EU: хакатони між компаніями, тестування результатів; грантова підтримка оборонних стартапів; інтеграція українського Defence Tech у європейський ринок; спільне створення рішень, які змінять правила гри на полі бою.

З боку ЄС програма координуватиметься через Європейський офіс оборонних інновацій (EUDIO), який базується в Києві. Фінансування забезпечать European Defence Fund (EDF) та EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

Реалізація BraveTech EU відбуватиметься у два етапи: 1) Seed (осінь 2025-го) – хакатони з фокусом на потреби фронту, налагодження партнерства між стартапами, інвесторами та компаніями; 2) Scale up (2026 рік) – залучення додаткових ресурсів для надання грантів стартапам. Це те, що дасть змогу масштабувати проривні рішення, які будуть розроблені під час хакатонів.

Контекст

Brave1 – це спільна ініціатива Міністерства оборони, Генерального штабу, РНБО, Мінстратегпрому та Мінекономіки, спрямована на об’єднання провідних розробників і військових для ефективної співпраці. Це найбільший венчурний інвестор в український Defense Tech. Уже видано 550 грантів на суму понад 2,2 млрд грн.

У червні Brave1 запустив ініціативу Brave1 Club. Вона спрощує приєднання до екосистеми для стабільних компаній і виробників, які не потребують грантової підтримки.