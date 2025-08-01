Колишня очільниця Brave1 Наталія Кушнерська приєдналася до компанії Roboneers на посаду операційного директора. Про це вона повідомила на LinkedIn 1 серпня.

Деталі

Кушнерська заявила, що її досвід у створенні систем на національному рівні разом із технічними та виробничими можливостями Roboneers сприятиме розвитку автономних технологій для бойових дій.

За її словами, масштабування наземних роботизованих комплексів (НРК) є важливим для України.

Контекст

Компанія Roboneers із 2014 року об’єднує IT-фахівців, інженерів і колишніх військовослужбовців для розробки безпілотних літальних апаратів, модулів із дистанційним керуванням, програмного забезпечення та платформ ситуаційної обізнаності, а також наземних роботизованих систем. Найвідоміші продукти компанії – бойовий модуль «Шабля», наземний бойовий дрон Ironclad, платформи «Рись» і Camel.

Кушнерська очолювала Brave1 із моменту його заснування в 2023 році. На початку 2025-го Brave1 та Український фонд стартапів об’єднали в Фонд розвитку інновацій, який вона також очолила. У червні Кушнерська оголосила про звільнення з посади, а виконувачем обов’язків директора фонду став Віктор Руденко.