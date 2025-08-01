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Екскерівниця Brave1 Наталія Кушнерська приєдналася до виробника НРК Roboneers

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Наталія Кушнерська /з відкритих джерел

Наталія Кушнерська Фото з відкритих джерел

Колишня очільниця Brave1 Наталія Кушнерська приєдналася до компанії Roboneers на посаду операційного директора. Про це вона повідомила на LinkedIn 1 серпня.

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Деталі 

  • Кушнерська заявила, що її досвід у створенні систем на національному рівні разом із технічними та виробничими можливостями Roboneers сприятиме розвитку автономних технологій для бойових дій. 
  • За її словами, масштабування наземних роботизованих комплексів (НРК) є важливим для України.

Контекст 

Компанія Roboneers із 2014 року об’єднує IT-фахівців, інженерів і колишніх військовослужбовців для розробки безпілотних літальних апаратів, модулів із дистанційним керуванням, програмного забезпечення та платформ ситуаційної обізнаності, а також наземних роботизованих систем. Найвідоміші продукти компанії – бойовий модуль «Шабля», наземний бойовий дрон Ironclad, платформи «Рись» і Camel.

Кушнерська очолювала Brave1 із моменту його заснування в 2023 році. На початку 2025-го Brave1 та Український фонд стартапів об’єднали в Фонд розвитку інновацій, який вона також очолила. У червні Кушнерська оголосила про звільнення з посади, а виконувачем обов’язків директора фонду став Віктор Руденко.

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