Бронювання працівників. Бізнес просить прискорити оновлення даних на порталі «Дія»

Бізнес-спільнота просить уряд оперативно оновити дані на порталі «Дія», повʼязані зі зміною порядку бронювання працівників. Це критично для компаній, у яких мобілізовано понад 30% військовозобов’язаних, йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

Деталі

28 лютого Кабмін ухвалив постанову №233, яка змінила порядок бронювання військовозобов’язаних. Тепер до загальної кількості військовозобов’язаних працівників включають тих, хто був призваний після 18 травня 2024 року. Однак ці зміни досі не відображені на порталі «Дія», повідомляють компанії-члени EBA.

Через це підприємства не можуть коректно визначити свою квоту на бронювання працівників, що ставить під загрозу стабільність їхньої роботи. Особливо це стосується компаній, де мобілізовано понад 30% працівників, йдеться у повідомленні.

Контекст

Уряд 28 лютого змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і порядок визначення критичності підприємств. До загальної кількості заброньованих працівників включатимуть тих, хто був мобілізований після 18 травня 2024 року.

Державні органи більше не зобов’язані проводити 72-годинну перевірку даних про працівника під час бронювання. Термін анулювання відстрочки для працівників підприємств скорочено до пʼяти днів. Для визначення критичності підприємства враховуватимуть середню зарплату за місяць.