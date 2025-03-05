Уряд планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75%

Кабінет Міністрів планує збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників підприємств, що надають критично важливі комунальні послуги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію №41/007551-24еп.
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Деталі
- На виконання рішення РНБО, яке було введене в дію Указом президента від 5 лютого 2025 року №69, уряду доручено внести зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року.
- Ці зміни стосуються механізму бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, що забезпечують постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.
- Зазначається, що ці зміни передбачають бронювання до 75% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників таких підприємств на період дії воєнного стану.
- Мінекономіки вже підготувало відповідний проєкт нормативного акту, який передано на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової та аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.
Контекст
Кабмін продовжив термін перебронювання працівників і оновлення статусу критичних підприємств до 31 березня. Бронювання працівників тепер доступне через портал «Дія».
Для цього потрібно авторизуватися в електронному кабінеті, вибрати послугу «Бронювання працівників», перевірити дані компанії, внести інформацію про співробітників і підписати документи.
28 лютого уряд оновив правила бронювання та критерії критичності підприємств. Відтепер до заброньованих зараховуватимуть мобілізованих після 18 травня 2024 року, а 72-годинну перевірку працівників скасовано.
Серед змін: термін анулювання відстрочки скорочено до п’яти днів, критичність підприємства визначатиметься за середньою зарплатою, пенсійний фонд і Мінцифри інтегрують реєстри для автоматичної перевірки зарплатних критеріїв.
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