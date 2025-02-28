Кабмін вніс зміни до правил бронювання і визначення критичності підприємств

Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і порядок визначення критичності підприємств. Рішення ухвалено на засіданні 28 лютого, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінилося

До загальної кількості заброньованих працівників включатимуть тих, хто був мобілізований після 18 травня 2024 року.

Державні органи більше не зобов’язані проводити 72-годинну перевірку даних про працівника під час бронювання.

Термін анулювання відстрочки для працівників підприємств скорочено до пʼяти днів.

Для визначення критичності підприємства враховуватимуть середню зарплату за місяць.

Пенсійний фонд та Мінцифри мають інтегрувати реєстри для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Контекст

25 лютого Кабмін продовжив термін перебронювання працівників та оновлення статусу критичності підприємств до 31 березня. До кінця березня підприємства мають отримати нову критичність. Перебронювати працівників можна буде в «Дії».

Для цього потрібно зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі «Дія», у розділі «Послуги» обрати «Бронювання працівників», перевірити дані про компанію, заповнити дані про працівників, яких потрібно забронювати, і підписати документи.