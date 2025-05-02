Росія обстріляла виробничу базу «Автомагістраль-Південь» на Дніпропетровщині: знищені будівлі, техніка, є поранені (фото)

У ніч на 2 травня Росія атакувала виробничу базу компанії «Автомагістраль-Південь» у Дніпропетровській області: знищені шість одиниць техніки, поранені двоє працівників, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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Атака зруйнувала будівлі бази, де розміщувалися їдальня та житлові приміщення для працівників. Одного із двох поранених госпіталізували.

Ворог знищив техніку, яка використовувалася для ремонту доріг у прифронтових регіонах. Компанія обіцяє замінити її за власні кошти.

«Автомагістраль-Південь» наголосила, що ризики воєнного часу не враховуються у вартості контрактів. Загалом із початку війни компанія оцінює збитки у понад 2 млрд грн.

В компанії зазначили, що Нацполіція, яка пів року перевіряє її контракти, ігнорує ці збитки, зосереджуючись на пошуку порушень. Попри це, «Автомагістраль-Південь» залишається ключовим підрядником для інфраструктурних проєктів у зоні бойових дій, наголосила компанія.

Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Автомагістраль-Південь» – одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України, що працює в прифронтових регіонах із початку повномасштабного вторгнення. Це не перший випадок атак на її об’єкти – нещодавно кілька працівників компанії зазнали поранень під час будівництва фортифікацій на Донеччині.

Слідчі та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у жовтні минулого року провели обшуки в «Автомагістраль-Південь».

Компанію підозрюють у «порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін», що нібито призвело до збитків держбюджету на 1 млрд грн.

У чому звинувачують найбільшого підрядника програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» та чи є проблеми з правоохоронцями в інших компаній на цьому ринку, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.