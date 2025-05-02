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Росія обстріляла виробничу базу «Автомагістраль-Південь» на Дніпропетровщині: знищені будівлі, техніка, є поранені (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія обстріляла виробничу базу «Автомагістраль-Південь» /пресслужба «Автомагістраль-Південь»

Росія знищила базу «Автомагістраль-Південь» на Дніпропетровщині Фото пресслужба «Автомагістраль-Південь»

У ніч на 2 травня Росія атакувала виробничу базу компанії «Автомагістраль-Південь» у Дніпропетровській області: знищені шість одиниць техніки, поранені двоє працівників, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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Деталі

  • Атака зруйнувала будівлі бази, де розміщувалися їдальня та житлові приміщення для працівників. Одного із двох поранених госпіталізували. 
  • Ворог знищив техніку, яка використовувалася для ремонту доріг у прифронтових регіонах. Компанія обіцяє замінити її за власні кошти. 
  • «Автомагістраль-Південь» наголосила, що ризики воєнного часу не враховуються у вартості контрактів. Загалом із початку війни компанія оцінює збитки у понад 2 млрд грн.
  • В компанії зазначили, що Нацполіція, яка пів року перевіряє її контракти, ігнорує ці збитки, зосереджуючись на пошуку порушень. Попри це, «Автомагістраль-Південь» залишається ключовим підрядником для інфраструктурних проєктів у зоні бойових дій, наголосила компанія.
Росія обстріляла базу "Автомагістраль-Південь"

Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області

Росія обстріляла базу "Автомагістраль-Південь"

Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області

Росія обстріляла базу "Автомагістраль-Південь"

Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області

Росія обстріляла базу "Автомагістраль-Південь"

Наслідки російського удару по базі "Автомагістраль-Південь" в Дніпропетровській області

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Контекст

«Автомагістраль-Південь» – одна з найбільших дорожньо-будівельних компаній України, що працює в прифронтових регіонах із початку повномасштабного вторгнення. Це не перший випадок атак на її об’єкти – нещодавно кілька працівників компанії зазнали поранень під час будівництва фортифікацій на Донеччині. 

Слідчі та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у жовтні минулого року провели обшуки в «Автомагістраль-Південь»

Компанію підозрюють у «порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін», що нібито призвело до збитків держбюджету на 1 млрд грн.

У чому звинувачують найбільшого підрядника програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» та чи є проблеми з правоохоронцями в інших компаній на цьому ринку, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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