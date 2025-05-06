Готель Holiday Inn Kyiv частково відновив роботу після російського обстрілу

Частина номерного фонду, конференц-сервіс та ресторан готелю Holiday Inn Kyiv в Києві відновили роботу, йдеться на Facebook-сторінці. Обʼєкт було пошкоджено вибуховою хвилею через російську атаку на Київ 20 грудня.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Відновлення роботи готелю відбувається поетапно, повідомив співвласник інвестиційно‑девелоперської компанії «Торонто‑Київ» Юрій Кривошея.
- Спочатку в Holiday Inn Kyiv запустили конференц-сервіс, перші події відбулися в лютому і березні 2025 року. «Нас підтримали ГО «ДоЛаду», Посольство Канади в Україні і особисто посол Наталія Цмоць, вони цілеспрямовано проводили у нас деякі заходи», – каже Кривошея.
- В травні запустили частину номерного фонду Holiday Inn Kyiv – працюють 77 із 208 номерів, повідомив він.
- На часткове відновлення і підтримку роботи готелю (без урахування БЦ, який входить у структуру комплексу «Торонто-Київ» і теж постраждав 20 грудня) за цей час витратили близько 10 млн грн, повідомив він. Це витрати на будівельні матеріали, роботу підрядників, операційні витрати, зарплати команді, податки, уточнює Кривошея.
- У планах – максимально запустити готель до кінця 2025 року. «Це буде залежати не лише від фінансування, а й подій в країні, можливостей підрядників», – каже Кривошея. Точні суми і терміни відновлення будуть відомі після закінчення технічної і фінансової експертизи та інших робіт.
Контекст
Вранці 20 грудня 2024 року Росія вдарила по центру Києва пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.
Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста: Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Печерському. На вулиці Великій Васильківській постраждали бізнес-центр Grand і комплекс «Торонто-Київ», у Шевченківському – бізнес-центр «Лувр» біля станції метро «Лукʼянівська», а біля Борисполя – склад замороженої продукції «Сільпо».
В той день грудня одна людина загинула, ще 13 постраждали. У готелі не постраждав ніхто з персоналу чи гостей, повідомив Кривошея.
«20 грудня, коли це сталося, першочергові дії були забезпечити безпеку команди, гостей і всіх навколо», – каже він. В той же день ввечері команда готелю ухвалила рішення переселити гостей, провести стабілізаційні заходи на об’єкті і поетапно відновлювати його роботу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.