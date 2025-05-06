Готель Holiday Inn Kyiv частково відновив роботу після російського обстрілу

Частина номерного фонду, конференц-сервіс та ресторан готелю Holiday Inn Kyiv в Києві відновили роботу, йдеться на Facebook-сторінці. Обʼєкт було пошкоджено вибуховою хвилею через російську атаку на Київ 20 грудня .

Деталі

Відновлення роботи готелю відбувається поетапно, повідомив співвласник інвестиційно‑девелоперської компанії «Торонто‑Київ» Юрій Кривошея.

Спочатку в Holiday Inn Kyiv запустили конференц-сервіс, перші події відбулися в лютому і березні 2025 року. «Нас підтримали ГО «ДоЛаду», Посольство Канади в Україні і особисто посол Наталія Цмоць, вони цілеспрямовано проводили у нас деякі заходи», – каже Кривошея.

В травні запустили частину номерного фонду Holiday Inn Kyiv – працюють 77 із 208 номерів, повідомив він.

На часткове відновлення і підтримку роботи готелю (без урахування БЦ, який входить у структуру комплексу «Торонто-Київ» і теж постраждав 20 грудня) за цей час витратили близько 10 млн грн, повідомив він. Це витрати на будівельні матеріали, роботу підрядників, операційні витрати, зарплати команді, податки, уточнює Кривошея.

У планах – максимально запустити готель до кінця 2025 року. «Це буде залежати не лише від фінансування, а й подій в країні, можливостей підрядників», – каже Кривошея. Точні суми і терміни відновлення будуть відомі після закінчення технічної і фінансової експертизи та інших робіт.

Holiday Inn Kyiv в Києві було пошкоджено вибуховою хвилею через російську атаку на Київ 20 грудня 2024 року Фото Getty Images

Контекст

Вранці 20 грудня 2024 року Росія вдарила по центру Києва пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.

Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста: Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Печерському. На вулиці Великій Васильківській постраждали бізнес-центр Grand і комплекс «Торонто-Київ», у Шевченківському – бізнес-центр «Лувр» біля станції метро «Лукʼянівська», а біля Борисполя – склад замороженої продукції «Сільпо».

В той день грудня одна людина загинула, ще 13 постраждали. У готелі не постраждав ніхто з персоналу чи гостей, повідомив Кривошея.

«20 грудня, коли це сталося, першочергові дії були забезпечити безпеку команди, гостей і всіх навколо», – каже він. В той же день ввечері команда готелю ухвалила рішення переселити гостей, провести стабілізаційні заходи на об’єкті і поетапно відновлювати його роботу.