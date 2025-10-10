Собівартість будівництва житла в Україні з початку року зросла на 10-25% залежно від класу житла, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на забудовників. Основними причинами стали подорожчання будматеріалів, логістики та зростання зарплат у будівельній сфері.

Деталі

Витрати на будівництво збільшилися на 10-15%, повідомили у City One Development. Ключові фактори – підвищення цін на матеріали, логістичні витрати, валютні коливання, дефіцит кадрів і зростання зарплат. Ціни на бетон зросли на 6%, метал – на 2%, цемент – на 10%, штукатурку – на 13%, цеглу – на 9%. Компанія зазначає, що різке зростання цін на будматеріали, яке було у 2024 році (метал – на 21%, бетон – на 47%, цегла – на 10%), змінилося поступовою корекцією.

Alliance Novobud повідомляє про зростання цін на бетон і арматуру на 5-7%, гідроізоляційні матеріали – на 7–10%, кабельну продукцію – на 10-15%, утеплювачі та залізобетонні вироби – до 25%, ПВХ вікна – на 20%, радіатори опалення – на 23,5%.

Причини – валютні коливання, ускладнення логістики через війну та девальвація гривні. Вартість будівельно-монтажних робіт зросла на 15-25%.

Значне подорожчання інженерних систем і оздоблювальних матеріалів, хоча ціни на деякі локальні будматеріали залишаються стабільними, повідомив СЕО Enso Раміль Мехтієв. Володимир Жигман із DIM додає, що найбільше зросли ціни на імпортозалежні матеріали, енерговитратні продукти та ті, що залежать від логістики. Частка імпортних матеріалів зросла з 14% у 2021-му до 30% у 2025 році, тоді як українські виробники підвищують ціни через релокацію та обмеження виробництва.

Компанія «РІЕЛ» підтверджує, що зростання цін на матеріали та роботи суттєво вплинуло на собівартість. У Львові та Києві квадратний метр у новобудовах подорожчав на 25% порівняно з 2021-м. З початку року зарплати зросли на 5-7%, а порівняно з 2024-м – на 15-18% через зростання фонду оплати праці, вартості матеріалів та експлуатації техніки, додав Максим Одінцов із «Два Академіки».

Контекст

У другому кварталі ціни на житло в Україні зросли на 14,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у Держстаті. На первинному ринку зростання склало 16,7%, а на вторинному – 14,8%. На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні – на 16,7%, трикімнатні – на 15,5%. На вторинному ринку ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири зросли на 14,2%, а на трикімнатні – на 13,6%. Порівняно з першим кварталом 2025 року, у другому кварталі житло подорожчало на 3,8%.