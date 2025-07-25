У червні 2025 року кількість оголошень з оренди та продажу комерційної нерухомості в Україні зросла на 3% і 15% відповідно, але кількість відгуків впала на 16% і 15%, йдеться в дослідженні OLX. Медіанні ціни оренди і продажу торгових приміщень, офісів, приміщень під заклади харчування (кафе, ресторани, кав’ярні) і приміщень під салони краси та медичні кабінети з початку року зросли.

Ключові факти

Оренда

Найширший вибір для орендарів – серед офісів. Оголошень з оренди таких приміщень на OLX найбільша кількість – 15 516 на червень 2025-го. Ще приблизно 6000 – торгові приміщення, майже 4270 – салони краси та медкабінети, і 940 – кафе, ресторани, кав’ярні.

Остання категорія, тобто приміщення під заклади харчування, продемонструвала найбільший приріст кількості оголошень з оренди – зростання за пів року на 14%.

Однак попит на оренду за пів року знизився. Найбільше впав інтерес до приміщень для салонів краси та медичних кабінетів – на 26% до 14 684 відгуків (контактів з авторами оголошень). За ними – офіси і торгові приміщення: -22% до 32 691 відгука і -19% до 17 974 відгуків. Попит на оренду кафе, ресторанів чи кав’ярень впав на 11% до 3277 відгуків.

Попри це, за пів року медіанні ціни оренди зросли на 20%. Найбільше подорожчала оренда офісів – на 28% до 19 210 грн. Кафе, ресторани, кавʼярні – на 20% до 30 000 грн, торгові приміщення – 15% до 14 999 грн. Медіанна ціна оренди салонів краси та медкабінетів не змінилась – 3000 грн.

Оренда комерційної нерухомості в Україні у 2025 році

Продаж

Ситуація з продажем комерційної нерухомості загалом по Україні аналогічна: пропозиція і вартість зростають, попит падає.

Найбільше виставлено на продаж торгових приміщень – 3923 по Україні на червень 2025-го. Ще приблизно 2700 офісів, майже 700 приміщень для закладів харчування і 600 – для салонів краси та медкабінетів.

Найбільша динаміка була у салонів краси та медичних кабінетів – кількість оголошень збільшилась на чверть, а торгових приміщень – на 21%.

Найменше цікавляться купівлею приміщень під кафе, ресторани, кавʼярні – падіння за пів року на 36% до 863 відгуків. Інтерес до купівлі офісів впав на 18% до 2613 відгуків, салонів краси та медкабінетів – на 17% до 1227.

Найбільше за пів року подорожчали офіси – медіанна ціна продажу зросла на 11% до $150 000. Приміщення під кафе, ресторани, кавʼярні і торгівлю дорожчі на 9% і коштують $120 000 і $58 000 відповідно. Медіанна ціна продажу салонів краси та медкабінетів не змінилась – $63 000 грн.

У сегменті комерційної нерухомості, ймовірно, продовжиться тренд на зростання пропозиції, прогнозують в OLX. Попит натомість знижуватиметься, як в купівлі, так і в оренді. Чинників, які б сприяли відновленню попиту на комерційну нерухомість, поки що немає, йдеться в дослідженні OLX.

Продаж комерційної нерухомості в Україні у 2025 році

Контекст

У червні 2025-го на OLX було опублікували 51 394 оголошення з оренди комерційної нерухомості в Україні, що на 3% більше, ніж у січні. Кількість відгуків на ці оголошення (контактів з авторами оголошень) – 141 051 або 2,7 відгука на одну публікацію.

Кількість оголошень з продажу комерційної нерухомості зросла на 15% до 26 556. Купівля менш популярна, ніж оренда. У червні ці оголошення отримали 38 605 відгуків або 1,45 відгука на одну публікацію.