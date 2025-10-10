Себестоимость строительства жилья в Украине с начала года выросла на 10-25% в зависимости от класса жилья, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на застройщиков. Основными причинами стали удорожание стройматериалов, логистики и рост зарплат в строительной сфере.

Подробности

Расходы на строительство увеличились на 10-15%, сообщили в City One Development. Ключевые факторы – повышение цен на материалы, логистические издержки, валютные колебания, а также дефицит кадров и рост зарплат. Цены на бетон выросли на 6%, металл – на 2%, цемент – на 10%, штукатурку – на 13%, кирпич – на 9%. Компания отмечает, что резкий рост цен на стройматериалы, который был в 2024 году (металл – на 21%, бетон – на 47%, кирпич – на 10%), сменился постепенной коррекцией.

Alliance Novobud сообщает о росте цен на бетон и арматуру на 5-7%, гидроизоляционные материалы – на 7–10%, кабельную продукцию – на 10-15%, утеплители и железобетонные изделия – до 25%, ПВХ окна – на 20%, радиаторы отопления – на 23,5%.

Причины – валютные колебания, усложнение логистики из-за войны и девальвации гривни. Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 15–25%.

Значительное удорожание инженерных систем и отделочных материалов, хотя цены на некоторые локальные стройматериалы остаются стабильными, сообщил СЕО Enso Рамиль Мехтиев. Владимир Жигман из DIM добавляет, что больше всего выросли цены на импортозависимые материалы, энергозатратные продукты и зависящие от логистики. Доля импортных материалов выросла с 14% в 2021-м до 30% в 2025 году, тогда как украинские производители повышают цены из-за релокации и ограничения производства.

Компания «РИЭЛ» подтверждает, что рост цен на материалы и работы существенно повлиял на себестоимость. Во Львове и Киеве квадратный метр в новостройках подорожал на 25% по сравнению с 2021-м. С начала года зарплаты выросли на 5-7%, а по сравнению с 2024 годом – на 15-18% из-за роста фонда оплаты труда, стоимости материалов и эксплуатации техники, добавил Максим Одинцов из «Два Академика».

Контекст

Во втором квартале цены на жилье в Украине выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в Госстате. На первичном рынке рост составил 16,7%, а на вторичном – 14,8%. На первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 16,6%, двухкомнатные – на 16,7%, трехкомнатные – на 15,5%. На вторичном рынке цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры выросли на 14,2%, а на трехкомнатные – на 13,6%. По сравнению с первым кварталом 2025 года во втором квартале жилье подорожало на 3,8%.