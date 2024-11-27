Ціни на каву знову бʼють рекорди. Ф’ючерси на арабіку зросли до найвищого рівня за понад 40 років

Ф’ючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року через поганий врожай і проблеми з постачаннями. Від початку року ціни зросли на 70%, пише Bloomberg 27 листопада.

Деталі

Головні причини зростання цін – посуха у Бразилії та проблеми з поставками із Вʼєтнаму. Ці країни є найбільшими постачальниками кави у світі.

Зростання цін створює додаткове навантаження на кав’ярні та виробників, які змушені підвищувати роздрібні ціни.

По всьому ланцюгу постачання продавці підвищили ціни і відмовилися від знижок, щоб захистити свою маржу. Nestlé, найбільший у світі виробник кави, оголосив, що зменшуватиме розміри упаковок і підніматиме ціни, щоб компенсувати здорожчання сировини.

На біржі в Нью-Йорку арабіка коштувала $3,158 за фунт, що на 2,3% вище, попереднього рекорду. Водночас ціни на робусту в Лондоні цьогоріч зросли приблизно на 85%.

Контекст

Головними причинами подорожчання кави є кліматичні аномалії, які вразили основні регіони вирощування. У Бразилії, що забезпечує 40% світового виробництва кави, зафіксовано найспекотніше літо за останні 70 років, що призвело до катастрофічної посухи та падіння врожаю на 20%. У В’єтнамі, другому найбільшому виробнику кави, тайфун знищив тисячі гектарів плантацій. Додатково поглиблюють кризу глобальні логістичні проблеми, зростання попиту та війни, які порушують постачання.

Попит на каву продовжує зростати, тоді як площі земель, придатних для вирощування кави, скорочуються. Виробництво потребує адаптації до змін клімату, але це довгий і дорогий процес.

Європа, яка є третім споживачем кави у світі, вже відчула вплив здорожчання кави. Влітку цього року роздрібні ціни зросли на 10%, а вартість у кав’ярнях – на 5-15%.

Слідом за глобальними тенденціями вартість чашки кави зростає й в Україні. Як коливання світових цін впливають на український ринок, читайте у матеріалі Forbes.